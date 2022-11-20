Жена раввина назвалась феминисткой

Хлоповская отметила, что люди навешивают на образ супруги раввина свои ожидания, но соответствовать им она не собирается. Ее трактовка правил веры идет в противоречие со всякими стереотипами.

"Например, они ждут, что я буду очень скромной, не стану материться и буду слушаться своего мужа", — пояснила Хлоповская.

Супруга раввина добавила, что люди, которые ходят в их общину, относятся к ее взглядам и поведению нормально, как и сам муж. Однако со стороны общественности она чувствует давление. Однако, по словам Хлоповской, благодаря этому она научилась расставлять и отстаивать личные границы.