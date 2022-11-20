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2 часа назад

Жена раввина Йосефа Херсонского назвала себя феминисткой

Мира Маркина

Мария Хлоповская — жена известного раввина Йосефа Херсонского, в интервью с "Мослентой" назвала себя феминисткой.

Жена раввина назвалась феминисткой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Хлоповская отметила, что люди навешивают на образ супруги раввина свои ожидания, но соответствовать им она не собирается. Ее трактовка правил веры идет в противоречие со всякими стереотипами.

"Например, они ждут, что я буду очень скромной, не стану материться и буду слушаться своего мужа", — пояснила Хлоповская.

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Супруга раввина добавила, что люди, которые ходят в их общину, относятся к ее взглядам и поведению нормально, как и сам муж. Однако со стороны общественности она чувствует давление. Однако, по словам Хлоповской, благодаря этому она научилась расставлять и отстаивать личные границы.

"В целом люди привыкли, что со мной надо быть аккуратнее. Если что, я и послать могу", — сказала она.

Ранее в материале "Рамблера" Анна Плетнева рассказала, как относится к феминизму.

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