Звездный дедушка отдает подарки внуков в храмы

Народный артист России Бедрос Киркоров отдает подарки своих внуков в детские дома и храма. Об этом певец рассказал в интервью изданию "7 дней".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Киркорова, сын, его друзья и поклонники слишком балуют Аллу-Викторию и Мартина. Дети получают так много подарков, что их игрушками уже наполнили три-четыре детских дома.

"Многие подарки так и остаются нераспакованными, особенно после праздников. Так и с одеждой — очень много передаю в храмы для нуждающихся", — поделился исполнитель.

В прошлом году Филипп Киркоров устроил аукцион на празднике в честь 10-летия дочери. В итоге он выручил на продаже одних лишь детских платьев 3,5 миллиона рублей. Деньги артист передала в благотворительный фонд Константина Хабенского. Эту идею Алла-Виктория предложила сама.