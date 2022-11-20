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1 час назад

Бедрос Киркоров отдает подарки внуков в детские дома и храмы

Мира Маркина

Народный артист России Бедрос Киркоров отдает подарки своих внуков в детские дома и храма. Об этом певец рассказал в интервью изданию "7 дней".

Звездный дедушка отдает подарки внуков в храмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Киркорова, сын, его друзья и поклонники слишком балуют Аллу-Викторию и Мартина. Дети получают так много подарков, что их игрушками уже наполнили три-четыре детских дома.

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"Многие подарки так и остаются нераспакованными, особенно после праздников. Так и с одеждой — очень много передаю в храмы для нуждающихся", — поделился исполнитель.

В прошлом году Филипп Киркоров устроил аукцион на празднике в честь 10-летия дочери. В итоге он выручил на продаже одних лишь детских платьев 3,5 миллиона рублей. Деньги артист передала в благотворительный фонд Константина Хабенского. Эту идею Алла-Виктория предложила сама.

Ранее мы рассказывали, что Бедрос Киркоров пережил операцию на сердце без наркоза.

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