Мать королевы Елизаветы II была "любительницей выпить"

Королевский писатель Гарет Рассел, автор книги «Давайте выпьем еще: жизнь королевы Елизаветы, королевы-матери» дал интервью изданию Page Six, в котором рассказал, что Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI и мать Елизаветы II, была большой любительницей алкоголя. По его словам, типичный день королевы-матери подразумевал как минимум три разных алкогольных напитка: коктейль перед обедом, вино за обедом и еще что-то крепкое во время ужина. Писатель уточнил, что алкогольные напитки королеве-матери наливал «с черного хода» ее верный стюард Уильям Таллон, более известный под прозвищем Билли.