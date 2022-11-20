Мать королевы Елизаветы II была "любительницей выпить"

Мать королевы Елизаветы II, королева-мать, была «большой любительницей выпить». Об этом сообщает Page Six.
Королевский писатель Гарет Рассел, автор книги «Давайте выпьем еще: жизнь королевы Елизаветы, королевы-матери» дал интервью изданию Page Six, в котором рассказал, что Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI и мать Елизаветы II, была большой любительницей алкоголя. По его словам, типичный день королевы-матери подразумевал как минимум три разных алкогольных напитка: коктейль перед обедом, вино за обедом и еще что-то крепкое во время ужина. Писатель уточнил, что алкогольные напитки королеве-матери наливал «с черного хода» ее верный стюард Уильям Таллон, более известный под прозвищем Билли.
«При этом я думаю, что она, вероятно, была человеком, который очень хорошо справлялся с выпивкой. Что интересно, очень мало историй о том, что она еле стояла на ногах или же путалась в словах», — отметил он.
Рассел добавил, что у Елизаветы Боуз-Лайон было «отличное чувство юмора» и как-то раз, услышав ссору двух пожилых лакеев, королева-мать подошла к ним и спросила: «Не мог бы кто-нибудь из вас, старые королевы, принести этой старой королеве выпить?».