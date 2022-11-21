«Бумер»: судьба прототипов главных героев

Криминальный фильм «Бумер» вышел на экраны в 2003 году, но сегодня он прочно ассоциируется с эпохой «лихих 90-х». Культовый статус фильм Петра Буслова получил из-за «этнографически точного», по мнению критиков, изображения социальных отношений в криминальной среде. Это и немудрено: продюсер фильма Сергей Члиянц признавался, что «знаком с бандитским миром». Несмотря на обобщённость образов героев, черты пассажиров чёрного «бумера» можно найти в биографиях многих отечественных криминальных авторитетов и их соратников.
Персонаж актёра Владимира Вдовиченкова – молчаливый лидер четвёрки «запутавшихся ребят». Несмотря на то, что «Кот» вынужден принимать судьбоносные решения и вытаскивать своих друзей из передряг, его мысли в это время заняты любимой женщиной. Лидер банды хочет завязать с криминалом и уехать в Париж, чтобы начать там спокойную семейную жизнь.
В истории отечественной преступности было немало отошедших от дел «воров в законе». Как правило, они принимали такое решение под старость лет, но есть и другие примеры. Судя по совпадению клички, прямым прототипом «бумеровского» Кота мог быть «вор» Константин Салакая, больше известный как Кот Очамчирский. С криминалом он связался в 14 лет, а первую судимость, что примечательно, получил за угон авто.
Подробности его преступной биографии малоизвестны, но Кот Очамчирский считался авторитетным «законником». В 30 лет, как пишет сайт «Прайм Крайм», он решил круто поменять свою жизнь. И, в отличие от Костяна Огородникова, ему это удалось. С 1976 года Салакая вёл жизнь законопослушного гражданина и сумел добиться в обществе высокого положения. Он женился на девушке из родного села и стал работать на чайной фабрике – сперва бухгалтером, а потом заведующим складами. На зарплату Салакая купил дом и автомобиль. О криминальном прошлом напоминали разве что заходившие порой к нему в гости друзья молодости. Правда, случалось, что к Коту обращались и автолюбители, у которых угнали машину. Помогал ли им бывший «вор», пользуясь старыми связями, неизвестно. Константин Салакая умер в 1996 году.
Герой Максима Коновалова показан в фильме самым «отмороженным» членом банды. Чуть что он достаёт пистолет и начинает стрелять. Именно Килла убивает ФСБшника, после чего четвёрка парней вынуждена скрываться.
Психическая неуравновешенность редко помогает добиться влияния в криминальной среде. Ведя себя подобным образом, нетрудно переступить «воровской закон». Однако скорые на расправу бандиты имелись во многих известных ОПГ. Например, в банде Монгола (Геннадия Карькова), терроризировавшей Москву в 1970-х годах, функцию киллера выполнял откровенный психопат Виктор Аникеев по кличке Битумщик. Он не просто убивал людей, но и получал от этого садистское удовольствие.
Впрочем, иногда вспыльчивые преступники становились лидерами. Можно вспомнить, например, «вора в законе» Николая Балашова (Балаша), который в «лихих девяностых» орудовал в Энгельсе Саратовской области. Свой криминальный путь Балаш начал ещё в советское время. Став в 1994 году «вором» и «смотрящим» по Саратовской области, он вовсю проявил свой буйный нрав. Даже в среде уголовников Балашова называли «безбашенным» и «зверем». До поры до времени ему удавалось держать город под контролем, но в итоге Балаш нажил врагов в собственной группировке. Он был убит 5 ноября 1998 года в возрасте 35 лет.
Самоуверенность и трусость Димона, которого блестяще сыграл Андрей Мерзликин, стала, по сюжету ленты, первопричиной неприятностей шайки. А в конце фильма Димон становится предателем, «кинувшим» своих друзей, чтобы выжить. Этот поступок героя произвёл такое впечатление на российских «блатных», что, как рассказывал Мерзликин, у него даже возникали проблемы со зрителями, обещавшими ему «отомстить за пацанов».
В реальной жизни одного подозрения на предательство в девяностых годах было достаточно, чтобы ликвидировать члена банды (подобные нравы, по сообщениям СМИ, царили, например, в «орехово-медведковской» ОПГ). Вершин власти в криминальном мире такие люди обычно не достигали.
Символическим прототипом «Ошпаренного» можно считать, пожалуй, первого знаменитого российского преступника-предателя – Ваньку Каина. В 1741 году он воспользовался указом императрицы Елизаветы Петровны и сдал в Сыскной приказ своих подельников, чтобы самому уйти от наказания.
Наименее раскрытым, по мнению критиков, получился персонаж Сергея Горобченко, запомнившийся зрителям романом с провинциальной девушкой и крылатой фразой: «Не мы такие, жизнь такая». Рама погибает, заслоняя «Кота» от пуль. Готовность к самопожертованию ради других – одна из декларируемых «воровских» ценностей. Однако история знает не так много примеров, когда приближенные боссов мафии жертвовали ради них жизнью. Чаще всего это наёмные телохранители. Один из подобных эпизодов случился, например, в 1996 году, когда киллер открыл огонь из пистолета по криминальному авторитету Александру Ткачу в подъезде его дома. Тогда Ткача заслонил собой телохранитель, получив при этом ранение. В 2002 году телохранители вновь пытались спасти Ткача, но он всё-таки был убит киллерами за рулём своего автомобиля Mercedes Gelandewagen в Петрозаводске.