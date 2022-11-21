«Бумер»: судьба прототипов главных героев

Криминальный фильм «Бумер» вышел на экраны в 2003 году, но сегодня он прочно ассоциируется с эпохой «лихих 90-х». Культовый статус фильм Петра Буслова получил из-за «этнографически точного», по мнению критиков, изображения социальных отношений в криминальной среде. Это и немудрено: продюсер фильма Сергей Члиянц признавался, что «знаком с бандитским миром». Несмотря на обобщённость образов героев, черты пассажиров чёрного «бумера» можно найти в биографиях многих отечественных криминальных авторитетов и их соратников.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Костян «Кот» Огородников

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Персонаж актёра Владимира Вдовиченкова – молчаливый лидер четвёрки «запутавшихся ребят». Несмотря на то, что «Кот» вынужден принимать судьбоносные решения и вытаскивать своих друзей из передряг, его мысли в это время заняты любимой женщиной. Лидер банды хочет завязать с криминалом и уехать в Париж, чтобы начать там спокойную семейную жизнь.

В истории отечественной преступности было немало отошедших от дел «воров в законе». Как правило, они принимали такое решение под старость лет, но есть и другие примеры. Судя по совпадению клички, прямым прототипом «бумеровского» Кота мог быть «вор» Константин Салакая, больше известный как Кот Очамчирский. С криминалом он связался в 14 лет, а первую судимость, что примечательно, получил за угон авто.

Подробности его преступной биографии малоизвестны, но Кот Очамчирский считался авторитетным «законником». В 30 лет, как пишет сайт «Прайм Крайм», он решил круто поменять свою жизнь. И, в отличие от Костяна Огородникова, ему это удалось. С 1976 года Салакая вёл жизнь законопослушного гражданина и сумел добиться в обществе высокого положения. Он женился на девушке из родного села и стал работать на чайной фабрике – сперва бухгалтером, а потом заведующим складами. На зарплату Салакая купил дом и автомобиль. О криминальном прошлом напоминали разве что заходившие порой к нему в гости друзья молодости. Правда, случалось, что к Коту обращались и автолюбители, у которых угнали машину. Помогал ли им бывший «вор», пользуясь старыми связями, неизвестно. Константин Салакая умер в 1996 году.

Лёха «Килла»

Герой Максима Коновалова показан в фильме самым «отмороженным» членом банды. Чуть что он достаёт пистолет и начинает стрелять. Именно Килла убивает ФСБшника, после чего четвёрка парней вынуждена скрываться.

Психическая неуравновешенность редко помогает добиться влияния в криминальной среде. Ведя себя подобным образом, нетрудно переступить «воровской закон». Однако скорые на расправу бандиты имелись во многих известных ОПГ. Например, в банде Монгола (Геннадия Карькова), терроризировавшей Москву в 1970-х годах, функцию киллера выполнял откровенный психопат Виктор Аникеев по кличке Битумщик. Он не просто убивал людей, но и получал от этого садистское удовольствие.

Впрочем, иногда вспыльчивые преступники становились лидерами. Можно вспомнить, например, «вора в законе» Николая Балашова (Балаша), который в «лихих девяностых» орудовал в Энгельсе Саратовской области. Свой криминальный путь Балаш начал ещё в советское время. Став в 1994 году «вором» и «смотрящим» по Саратовской области, он вовсю проявил свой буйный нрав. Даже в среде уголовников Балашова называли «безбашенным» и «зверем». До поры до времени ему удавалось держать город под контролем, но в итоге Балаш нажил врагов в собственной группировке. Он был убит 5 ноября 1998 года в возрасте 35 лет.

Димон «Ошпаренный» Пошпарин

Самоуверенность и трусость Димона, которого блестяще сыграл Андрей Мерзликин, стала, по сюжету ленты, первопричиной неприятностей шайки. А в конце фильма Димон становится предателем, «кинувшим» своих друзей, чтобы выжить. Этот поступок героя произвёл такое впечатление на российских «блатных», что, как рассказывал Мерзликин, у него даже возникали проблемы со зрителями, обещавшими ему «отомстить за пацанов».

В реальной жизни одного подозрения на предательство в девяностых годах было достаточно, чтобы ликвидировать члена банды (подобные нравы, по сообщениям СМИ, царили, например, в «орехово-медведковской» ОПГ). Вершин власти в криминальном мире такие люди обычно не достигали.

Символическим прототипом «Ошпаренного» можно считать, пожалуй, первого знаменитого российского преступника-предателя – Ваньку Каина. В 1741 году он воспользовался указом императрицы Елизаветы Петровны и сдал в Сыскной приказ своих подельников, чтобы самому уйти от наказания.

Петя «Рама»