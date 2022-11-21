Николай Дроздов станет Дедом Морозом на Новый год

Легендарный телеведущий собирается посетить детские дома.
В свои восемьдесят пять лет знаменитый телеведущий и ученый Николай Дроздов продолжает удивлять невероятным оптимизмом и жизнелюбием.
Например, перед грядущими новогодними праздниками он собирается облачиться в костюм Деда Мороза и проехаться по детскими домам – вручит ребятишкам подарки и просто поднять им настроение.
«Мы совместно с художником Константином Мирошником собираемся проехать по детским домам и подарить детям подарки. Мы уже готовим два мешка с подарками, а еще думаем над интересной викториной, победители которой получат приглашение на мастер-класс от Константина», - рассказал Дроздов.