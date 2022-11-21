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1 час назад

Николай Дроздов станет Дедом Морозом на Новый год

Inc-News

Легендарный телеведущий собирается посетить детские дома.

Николай Дроздов станет Дедом Морозом на Новый год
Фото: Inc-NewsInc-News

В свои восемьдесят пять лет знаменитый телеведущий и ученый Николай Дроздов продолжает удивлять невероятным оптимизмом и жизнелюбием.

Например, перед грядущими новогодними праздниками он собирается облачиться в костюм Деда Мороза и проехаться по детскими домам – вручит ребятишкам подарки и просто поднять им настроение.

«Мы совместно с художником Константином Мирошником собираемся проехать по детским домам и подарить детям подарки. Мы уже готовим два мешка с подарками, а еще думаем над интересной викториной, победители которой получат приглашение на мастер-класс от Константина», - рассказал Дроздов.

Люди,Николай Дроздов,
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