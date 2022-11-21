Судьба русской любовницы Муссолини

Темпераментный не только в политике, но и в личной жизни итальянский диктатор Бенито Муссолини помимо жены до самой смерти содержал любовниц. Будучи союзником Третьего рейха, в разгар Холокоста дуче вряд ли кому-то рассказывал о своём давнем романе с еврейкой-социалисткой, приехавшей в Италию из России. Уроженка Чернигова Анжелика Балабанова также имела резоны не распространяться о связи с Муссолини, однако молва об этом сопровождала её на всех постах в международном левом движении.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Из российской глубинки – в Рим

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Родители Анжелики Исааковны, отец которой был купцом первой гильдии, не имели нужды в деньгах, и поначалу девушка училась на дому. Окончив школу в Харькове, она вышла замуж за молодого революционера, будущего функционера РСДРП Михаила Балабанова, под фамилией которого и стала известна. Этот брак вскоре распался, и Анжелика, к тому времени увлёкшаяся социалистическими идеями, в 1897 году уехала в Европу для получения высшего образования. Судьба привела её в столицу Италии, где эмигрантка попала под влияние философа Антонио Лабриолы – первого марксиста на Апеннинском полуострове. В 1900 году Балабанова записалась в Итальянскую социалистическую партию. В рядах именно этой организации началась политическая карьера Бенито Муссолини.

Рядом с Бенито

К моменту знакомства с Анжеликой Балабановой в 1904 году Муссолини голодал, перебиваясь случайными заработками, и мало чем отличался от других нищих рабочих. Встреченный на митинге в швейцарской Лозанне молодой человек приглянулся образованной интеллигентке, и она помогает ему заработать переводами. Попутно Анжелика берётся за его просвещение, предлагая способному юноше книги Маркса, Ницше и других философов. Уроки не проходят даром, и через некоторое время Муссолини становится превосходным оратором, что открывает ему путь наверх. Впоследствии Балабанова объясняла сближение с будущим дуче действием «мистической силы».

– Если Муссолини когда-либо и был искренен с кем-либо, то, полагаю, этим кем-то была я, – вспоминала Балабанова.

Вопрос о том, случилась ли между «наставницей» и «учеником» плотская связь, остаётся дискуссионным. Известно, что Муссолини, с юности посещавший публичные дома, менял в постели по несколько женщин в день. Балабанова же, несмотря на уважение товарищей по революционной борьбе, чрезмерным мужским вниманием избалована не была. Современники считали её внешне непривлекательной, к тому же женщина имела склонность к полноте. Однако её ум и красноречие искупали эти недостатки. По одной из версий, старшую дочь Муссолини Эдду родила Анжелика Балабанова, после чего девочку взяли на воспитание в семью отца. Ныне живущие родственники диктатора подобные мнения опровергают – внучка дуче Алессандра Муссолини, например, называет Балабанову «русской авантюристкой».

Вернувшись из Швейцарии в Италию, Бенито Муссолини не встречал «невероятную Анжелику» (так прозвали Балабанову политические соратники) до 1912 года. В ту пору он был назначен главным редактором левой газеты «Аванти!». Балабанова стала его заместителем, однако столь близких отношений, как прежде, уже, по-видимому, не было. Анжелика становится свидетельницей бесчисленных любовных похождений шефа и проникается сочувствием к его жене.

После любви

Отгремевшая в 1918 году Первая мировая война явилась переломным событием для Муссолини. Он отходит от социалистов и начинает пропагандировать то, что впоследствии получило название «фашизма». Балабановой в то время рядом не было. В 1917 году она уехала на родину – помогать большевикам. А Муссолини в 1922 году стал премьер-министром Италии. Через четыре года Социалистическая партия в стране была запрещена. В своей книге мемуаров Балабанова называет Бенито предателем и «самым презренным» из встречавшихся ей в жизни людей.