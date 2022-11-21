Найдены прообразы персонажей в ключевых романах Пелевина

«Абсолютно позитивный образ там выведен был. Хороший, талантливый, гениальный писатель отобразил тебя в романе. Он же тебя не зеркально описал, это не фотография. ЛСД я ему не предлагал, я ему впервые, когда он появился у меня, предложил выпить настойки на мухоморах алкогольной. Он сказал гениальную фразу:



"Если я выпью хоть чуть-чуть, мой ум не видит никаких причин останавливаться, поэтому я не пью вообще"».