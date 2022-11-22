Где сейчас аферистка Анна Делви, про которую сняли сериал

О девушке, сколотившей состояние на аферах, мир узнал после выхода сериала «Изобретая Анну». Правда, сама Анна Сорокина (известная как Делви) премьеру картины вряд ли смогла увидеть. Ведь с 2019 года мошенница находилась в тюрьме, а вскоре после условно-досрочного освобождения вновь попала под стражу: на этот раз под домашний арест.

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Но, кажется, жизнь с браслетом на ноге не очень-то тяготит аферистку. В интервью журналисту Variety Анна заявила, что даже в таких условиях живет лучше других. Известно, что сейчас девушка снимает двухкомнатные апартаменты с шикарным видом на город в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. При этом журналисты отметили, что стены в жилище Анны украшены дорогостоящими фотографиями и личными рисунками, а сама квартира кишит брендовыми вещами: сумками, очками и косметикой.