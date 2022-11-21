Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
27 минут назад

Стало известно имя любимого мужчины принцессы Дианы

Passion.ru

В 1997 году принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе. Спустя столько лет память о леди Ди до сих пор жива, поэтому вовсе не удивительно, что королевские эксперты продолжают интриговать публику новыми фактами о Спенсер.

Стало известно имя любимого мужчины принцессы Дианы
Фото: Passion.ruPassion.ru

Даррен МакГрэди назвал имя мужчины, который был особенно важен для принцессы. Им оказался ее сын Гарри. Напомним, что у Дианы осталось два ребёнка: Уильям и Гарри, но, по словам эксперта, она больше любила младшего сына.

«Гарри как его мама – мгновенная реакция через эмоции. Эти братья такие разные», – сообщил МакГрэди.

В последнее время страсти вокруг королевского двора не утихают. Поговаривают, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода. Пока молодые люди пытаются разобраться со своей личной жизнью, другие представители семьи продолжают отдавать дань памяти Спенсер. Так, общественность давно заметила, что Кейт Миддлтон повторяет культовые образы принцессы Дианы.

Люди,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители