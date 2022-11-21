Стало известно имя любимого мужчины принцессы Дианы

В 1997 году принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе. Спустя столько лет память о леди Ди до сих пор жива, поэтому вовсе не удивительно, что королевские эксперты продолжают интриговать публику новыми фактами о Спенсер.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Даррен МакГрэди назвал имя мужчины, который был особенно важен для принцессы. Им оказался ее сын Гарри. Напомним, что у Дианы осталось два ребёнка: Уильям и Гарри, но, по словам эксперта, она больше любила младшего сына.

«Гарри как его мама – мгновенная реакция через эмоции. Эти братья такие разные», – сообщил МакГрэди.