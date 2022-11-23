Как выглядит самый красивый ребенок в России

За победу в финале конкурса «Маленькая мисс России 2022» сражались 42 юные конкурсантки самых разных возрастов — от трех до шестнадцати лет. Победила, так сказать, «золотая середина» — 10-летняя финалистка с необычным именем — Вирсавия Ковалева.

Девочка не первый день в шоу-бизнесе: Вирсавия занимается у Евгения Плющенко, снималась в клипе Димы Билана, давно ходит в модельную школу и даже успела дать интервью глянцу. Теперь русская красавица представит страну на международном конкурсе «Маленькая мисс Мира».