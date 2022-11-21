Муж решил развестись с рожавшей только девочек женой

В Китае мужчина решил развестись с беременной 25-летней женой из-за того, что она рожает только девочек. Об этом сообщает South China Morning Post.

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25-летняя женщина по фамилии Ху рассказала, что состоит в браке со своим мужем с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. За время брака она родила ему четырех дочерей. Первая дочь пары появилась на свет, когда ей было 17 лет. Супруги прописаны в сельской местности провинции Гуйчжоу, но переехали в городской уезд Линьхай, провинция Чжэцзян в поисках работы.

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По словам женщины, которая находится на восьмом месяце беременности, три месяца назад муж предположил, что она вновь родит девочку. После этого он съехал из квартиры, отказался платить арендную плату и говорит ей, что они должны развестись как можно быстрее.

«Муж сказал, что хочет развестись со мной, потому что, судя по форме моего живота, у меня снова будет дочь. Он говорит, что боится этого, так как сам был единственным сыном в большой семье. Он заявил, что если я не рожу ему мальчика, он найдет другую женщину», — пояснила китаянка.

Ху охотно согласилась на развод.

«В разводе есть и плюсы, и минусы. Нам с дочерьми не придется терпеть оскорбления от него, если мы разведемся», — сказала Ху.

Она отметила, что муж часто бьет ее и изменял ей, когда она была беременна второй дочерью.

Пара решила, что все дети после развода останутся жить с Ху. Муж будет платить ежемесячно тысячу юаней (8,4 тысячи рублей) в поддержку детей.

«По крайней мере, он все еще не потерял рассудок. Я ожидала, что он не даст ни копейки для своих дочерей», — сказала Ху.

Она подчеркнула, что ей придется тяжело работать и жить скромно, чтобы оплатить обучение девочек. Пара планирует в конце года вернуться домой в Гуйчжоу, чтобы официально развестись. В Китае это можно сделать только по месту прописки.