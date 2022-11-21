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1 час назад

Подросток с «синдромом оборотня» рассказал об издевательствах в школе

Lenta.ru

Лалит Патидар из индийского штата Мадхья-Прадеш рассказал о редком заболевании и пообещал, несмотря на все трудности, всегда оставаться счастливым и делать счастливыми окружающих. Его историю рассказала газета Daily Mail.

Подросток с «синдромом оборотня» рассказал об издевательствах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У 17-летнего юноши гипертрихоз, или «синдром оборотня» — заболевание, при котором на всех участках тела и головы растут волосы. Симптомы у Патидара начали проявляться с шести лет. Именно тогда он стал жертвой издевательств в школе. Сверстники обзывали Патидара «обезьяной» и «привидением», бросали в него камнями и боялись к нему приближаться.

Несмотря на это, с течением времени подросток перестал стесняться внешности и понял, что это не помешает ему радоваться жизни. Патидар учится в 12 классе и помогает своему отцу-фермеру в поле. Он мечтает стать блогером и прославиться.

В настоящее время для борьбы с гипертрихозом нет лекарства, но юноша научился жить со своим заболеванием. Подросток уверен, что именно оно делает его уникальным.

«За свою жизнь я узнал много нового, но самое главное — понял, что я один на миллион. Я должен жить полной жизнью и никогда не сдаваться. Я всегда хочу двигаться только вперед и быть счастливым», — поделился он жизненным кредо.

При гипертрихозе на лице, руках и других частях тела человека вырастает аномальное количество тонких волос длиной до пяти сантиметров. Избыточное оволосение может проявляться сразу после рождения или в зрелом возрасте у представителей любого пола.

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