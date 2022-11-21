Кто такой Вито Дженовезе и почему его звали «боссом боссов» среди мафиози

Скорее всего, каждый из нас слышал имя Вито Корлеоне и знает, что оно имеет непосредственное отношение к мафии. Это имя мир узнает из картины "Крестный отец", но окажется, кроме киношного персонажа, в реальной мафии есть свой Вито. Когда-то именно его звали "боссом боссов" всех мафиози. Подробнее об известнейшем гангстере криминального мира читайте в материале "Рамблера".

Фото: Library of Congress Library of Congress

Тот самый Вито Корлеоне в романе Марио Пьюзо "Крестный отец" создавался как собирательный образ.

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Предполагается, что персонаж основан на образах некоторых реальных личностях. Среди них, помимо реальных Фрэнка Костелло и Карло Гамбино, исследователи называют имя Вито Дженовезе.

Вито Дженовезе считается одним из самых влиятельных мафиози, когда либо существовавших в реальности. На протяжении десятилетий Вито Дженовезе был практически синонимом самой американской мафии. Он родился в сельской местности Италии 21 ноября 1897 года, подростком иммигрировал в Нью-Йорк и в молодости сформировал его криминальные элементы. Пробив себе путь к вершине, он не только контролировал организованную преступность, но и помогал формировать ее современную иерархию.

Так, Дженовезе иммигрировал из неаполитанской деревни в Нью-Йорк в 1913 году. Ребенком он плохо учился, поэтому проводил свои дни за мелкими кражами и сбором долгов для мафиози.

Впервые он был арестован в 19 лет и отсидел один год в тюрьме за хранение огнестрельного оружия.

Когда Дженовезе встретил Чарльза «Счастливчика» Лучано по соседству, он быстро стал его правой рукой. Молодой гангстер сделал Дженовезе своим самым надежным "силовиком". Дженовезе заработал впечатляющую репутацию в криминальном мире и поднялся в рядах по мере того, как Лучано набирал силу.

Хотя его карьера в мафии уже началась, Вито Дженовезе был официально вовлечен в организованную преступность в эпоху сухого закона 1920-х годов. Хотя Дженовезе еще этого не знал, теперь он работал на преступный клан, который позже возглавит и переименует в свое имя.

Однако время Вито Дженовезе на посту босса преступного клана Лучано было недолгим. В 1937 году он бежал в Италию, скрываясь от судебного преследования по обвинению в убийстве, и подружился с Бенито Муссолини. Там он имел связи с фашистскими организациями и занимался контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты .

В конце войны он подружился с военными оккупационными властями США и руководил операциями на черном рынке в Италии, пока федеральные агенты не вернули его в Соединенные Штаты, чтобы представить суду по более раннему обвинению в убийстве. Однако ключевой свидетель, Питер Ла Темпа, был убит (отравлен) в 1945 году, находясь под стражей, а Дженовезе был освобожден 11 июня 1946 года. Он постепенно восстановил свою власть в Нью-Йорке, устроив убийство нескольких соперников ( аких как Вилли Моретти в 1951 году и Альберт Анастасия в 1957 году и якобы покушение на Фрэнка Костелло в 1957 году), и командовал бандитами-рэкетирами в торговле наркотиками. Тогда он стал известен всем как "босс всех боссов" в Нью-Йорке.