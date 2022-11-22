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1 час назад

Китайские студентки делают картонных животных, спасаясь от одиночества

Мир24

Четвероногий друг из картона избавит от скуки. Студентки из Уханьского университета своими руками мастерят себе домашних питомцев, передает «МИР 24».

Китаянки делают картонных животных, спасаясь от одиночества
Фото: unsplashunsplash

Девушки, которые из-за ковида вынуждены находиться в изоляции, придумали, как скрасить недостаток в общении. Обычные картонные коробки они превращают в забавных щенков и котят и даже выгуливают их на улице. По словам студенток, польза от такого творчества двойная: можно научиться делать что-то своими руками и заполнить свободное время.

«У меня в комнате скопилось очень много коробок от доставки. Когда я училась в школе, мы делали таких картонных щенков. Вот я и подумала: почему бы не вспомнить навыки, тем более, это очень весело, особенно выгуливать их на улице», – сказала студентка.

Творчество студенток вызвало в соцсетях неоднозначную реакцию. Одни хвалят девушек за необычную идею, другие же беспокоятся об их здоровье.

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