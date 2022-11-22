Китаянки делают картонных животных, спасаясь от одиночества

«У меня в комнате скопилось очень много коробок от доставки. Когда я училась в школе, мы делали таких картонных щенков. Вот я и подумала: почему бы не вспомнить навыки, тем более, это очень весело, особенно выгуливать их на улице», – сказала студентка.