Китаянки делают картонных животных, спасаясь от одиночества

Четвероногий друг из картона избавит от скуки. Студентки из Уханьского университета своими руками мастерят себе домашних питомцев, передает «МИР 24».
Девушки, которые из-за ковида вынуждены находиться в изоляции, придумали, как скрасить недостаток в общении. Обычные картонные коробки они превращают в забавных щенков и котят и даже выгуливают их на улице. По словам студенток, польза от такого творчества двойная: можно научиться делать что-то своими руками и заполнить свободное время.
«У меня в комнате скопилось очень много коробок от доставки. Когда я училась в школе, мы делали таких картонных щенков. Вот я и подумала: почему бы не вспомнить навыки, тем более, это очень весело, особенно выгуливать их на улице», – сказала студентка.
Творчество студенток вызвало в соцсетях неоднозначную реакцию. Одни хвалят девушек за необычную идею, другие же беспокоятся об их здоровье.