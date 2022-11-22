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3 часа назад

Группа "СерьГа" представила сингл "Будем жить"

Inc-News

Песня станет ключевой на новом альбоме группы. Дату релиза пластинки назовут позже.

Группа "СерьГа" представила сингл "Будем жить"
Фото: Inc-NewsInc-News

Сергей Галанин и его группа "Серьга" опубликовали в Сети сингл "Будем жить". Песня войдёт в готовящийся к выходу альбом, получивший название "Тебя не сломать". Она уже доступна для прослушивания на любой онлайн-платформе.

Автор слов в песне "Будем жить" — известный поэт и бард Владимир Скобцов. Композитором выступил Галанин. Примечательно, что основой для большинства треков из нового альбома группы стали стихи нового поколения патриотически настроенных поэтов.

Люди,Сергей Галанин,
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