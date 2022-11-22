Имя звезды фильма «Девчата» увековечат в центре Костромы

Его выбрали с помощью голосования.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

В Костроме выбрали имя, которое увековечат на Аллее признания в следующем году, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, каждый год горожане выбирают одного из представленных кандидатов. Табличка с именем победителя по традиции появится на Аллее в День города. Среди кандидатов — известные костромичи, которые внесли вклад в развитие родного края.

По информации пресс-службы городской администрации, накануне подвели итоги голосования, в котором приняли участие больше 1,7 тысячи костромичей. Больше половины участников выбрали Михаила Пуговкина.