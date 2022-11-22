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1 час назад

Имя звезды фильма «Девчата» увековечат в центре Костромы

Kostroma.Today

Его выбрали с помощью голосования.

Имя звезды фильма «Девчата» увековечат в центре Костромы
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

В Костроме выбрали имя, которое увековечат на Аллее признания в следующем году, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, каждый год горожане выбирают одного из представленных кандидатов. Табличка с именем победителя по традиции появится на Аллее в День города. Среди кандидатов — известные костромичи, которые внесли вклад в развитие родного края.

По информации пресс-службы городской администрации, накануне подвели итоги голосования, в котором приняли участие больше 1,7 тысячи костромичей. Больше половины участников выбрали Михаила Пуговкина.

Он родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Он сыграл больше 100 ролей в разных фильмах. Советские зрители обожали актера за его талант и неподдельный задор. А культовые фильмы с участием Михаила Пуговкина пересматривают до сих пор и считаются классикой кинематографа. Это «Девчата», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.

Люди,Михаил Пуговкин,
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