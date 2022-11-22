10 лет тайной любви: Софи Лорен и Карло Понти

Софи Лорен и Карло Понти прожили в браке более 40 лет, а вместе были еще дольше. В истории их любви было много сложностей, но их это не разлучило, а только укрепило чувства друг к другу.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Первая встреча

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София Виллани Шиколоне родилась в Риме, но жила в крошечном городке неподалеку от Неаполя. В школе ей дали прозвище Жердочка из-за роста и худобы. Но саму Софию это ничуть не смущало. Уже в 14 лет она стала победительницей местного конкурса красоты и решила на этом не останавливаться. В 16 она нацелилась на титул королевы красоты страны. В конкурсе «Мисс Италия» главный приз она не получила, но приглянувшись жюри, специально для Софии, которая выступала под звучным псевдонимом Лаззаро, придумали титул «Мисс Элегантность».

Но, несмотря на то, что своей главной цели молода девушка не достигла, судьба преподнесла ей другой подарок. На конкурсе присутствовал талантливый и достаточно знаменитый продюсер Карло Понти. Он разглядел в юной Софии перспективы и пригласил ее на кастинг.

На пробах девушке не оказали теплого приема и посоветовали сбросить несколько килограмм и сделать операцию по изменению носа. Но будущая актриса наотрез отказалась это делать. Не получив роль, она не сдалась и каждый день приходила к кабинету Карло, не ругаясь, не устраивая скандалов, девушка терпеливо ждала, когда продюсер изменит свое решение и даст ей роль.

Тайный роман

Упорство Софии покорило Понти, и он начал подыскивать для нее роли. Продюсер взял молодую девушку под свое крыло. Он заставил ее читать классическую литературу, учить иностранные языки, вести светские беседы, элегантно красится и одеваться. Даже броский псевдоним он посоветовал изменить. Так появилась Софи Лорен. Создавая идеальную женщину, Карло понял, что безумно влюбился. Казалось, что эти отношения просто невозможны: Карло состоял в браке и воспитывал двух детей.

Когда Софи было 19 лет, она получила долгожданную роль в опере «Аида». В это же время между Карло и Софи вспыхнул роман. Они держали свои отношения в страшном секрете. Мать Софи, узнав, что ее дочь состоит в тайных отношениях с женатым мужчиной, попыталась отговорить ее, опасаясь, что молодая девушка повторит ее судьбу и родит вне брака. Сама актриса рассказывала, что мечтает о законном муже и детях, но от любимого не отказывалась и верила, что однажды все будет так, как она хочет.

Вскоре, тайным отношениям выпало еще одно испытание: в 1956 году Софи получает роль в фильме «Гордость и Страсть» и на съемках знакомится с очаровательным актером Кэри Грантом. Он без памяти влюбляется в Лорен и начинает за ней ухаживать, не подозревая, что актриса три года состоит в тайных отношениях. Но устав от секретности и невозможности сыграть свадьбу с любимым, ведь в религиозной Италии 50-х годов не просто получить развод,

Софи принимала роскошные букеты, ходила на свидания в рестораны, но не давала никаких обещаний своему поклоннику. Безумно влюбленный Грант даже сделал Лорен предложение. Девушка встала перед выбором. Приняв предложение Кэри, Софи получила бы семью, о которой она мечтала, без тайн и секретов. Но спорить с сердцем было бесполезно, и актриса выбрала непростые отношения с Карло, которого она любила всей душой.

Развод и свадьба

Увидев, как за Софи ухаживает другой мужчина, Понти испугался, что может потерять ее навсегда, он начал действовать. Продюсер решился на развод. Сделать это в Италии было крайне не просто. Но Карло решил пойти на уловку и развестись в Мексике, где это было возможно сделать «по доверенности». Но Ватикан такой прием не оценил и признал Понти двоеженцем, а Софи была обвинена в незаконном сожительстве с женатым мужчиной.

Влюбленные вынуждены были бежать из страны. Несколько лет им пришлось провести во Франции и Швейцарии. В Италию они приехали ненадолго спустя пять лет, но им все равно приходилось скрываться: не появляться нигде вместе и селиться в отелях под разными именами. Брак Софи и Карло удалось заключить лишь в 1966 году во Франции, оформив там гражданство.

К сожалению, испытания для молодоженов на этом не закончились. Актриса мечтала о детях. Но в 1963 году у нее случился выкидыш. В 1967 девушка узнаёт о беременности, и вновь выкидыш. Но Софи не сдавалась. Для того, чтобы забеременеть в третий раз, ей пришлось пройти гормональную терапию. Узнав счастливую новость, влюбленные настолько беспокоились о здоровье будущей мамы, что Лорен практически не выходила из дома, соблюдала строгий постельный режим, оборвала все связи и идеально соблюдала все предписания врача. В 1968 году у пары появился первенец, которого назвали Карло. Через четыре года Софи вновь забеременела. Врачи в один голос убеждали ее, что выносить этого ребенка она не сможет и настаивали на аборте. Но Лорен никого не слушала и, не смотря на все прогнозы докторов, родила сына, которого назвали Эдоардо.

Долго и счастливо

После появления второго сына, казалось, что теперь пару ничто не должно побеспокоить и они начали обустраивать семейное гнездо — восстанавливать старинную виллу под Римом. Но в 1977 году, когда работы подходили к концу, Карло и Софи были обвинены в неуплате налогов и вилла была конфискована. Софи пришлось провести в тюрьме 17 дней, а Карло назначили несколько лет общественных работ. Виллу им удалось вернуть лишь в 1990 году.

Не смотря на то, сколько испытаний прошли влюбленные и сколько раз они доказали, насколько крепок их союз — желтая пресса еще долгое время не оставляла пару в покое и приписывала им романы на стороне, но Карло только отшучивался от этих нелепых слухов.