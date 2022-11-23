Умер заслуженный артист России Кекшоев

Заслуженный артист России, один из старейших музыкантов Госоркестра им. Е. Ф. Светланова, концертмейстер группы контрабасов, профессор Московской консерватории Михаил Кекшоев скончался 20 ноября на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Госоркестра

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Прощание с музыкантом пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 24 ноября. Похоронят артиста на центральном Хованском кладбище.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Нина Попова рассказала о загадочных обстоятельствах смерти актера Александра Старостина, скончавшегося 22 ноября в возрасте 71 года.