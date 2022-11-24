6 звезд, которые умерли слишком внезапно

Эти знаменитости показали своим примером, что жить нужно сегодняшним днем, ведь завтра может и не наступить.

Фото: Super.ru Super.ru

Люк Перри

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В 2019 году звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» доставили в одну из больниц Калифорнии. Врачи диагностировали у актера инсульт, но от фатальных прогнозов воздержались. Медики уверяли, что он быстро поправится. Однако все пошло не по плану: через несколько дней у Люка случился второй инсульт, а на шестые сутки госпитализации актер скончался. На момент смерти Перри было 52 года.

Эми Уайнхаус

«Закончить, как Эми Уайнхаус» боятся многие. Все потому что смерть звезды стала неожиданностью. Певица ушла на пике славы в 27 лет. Она скончалась в собственной квартире от передозировки алкоголем. На момент смерти рядом с Эми не было людей, которые оказали бы помощь. Звезда умерла в одиночестве, а ее тело через несколько часов обнаружил охранник.

Хит Леджер

Звезда «Горбатой горы» очень рано покинул своих поклонников. Актер ушел из жизни в 28 лет. Смерть наступила в результате передозировки лекарственными препаратами: принял коктейль из обезболивающих, снотворных и транквилизаторов. Но почему же голливудский любимчик пил эти лекарства? Многие считают, что у Хита появились психические проблемы. В 2008 году он играл Джокера в «Темном рыцаре», эта роль далась ему нелегко. Для того чтобы вжиться в образ, Леджер больше месяца жил в одиночестве, собирал газеты с трагическими новостями и фотографии гиен. Вполне возможно, что Хит заработал биполярное расстройство, из-за которого и подсел на антидепрессанты.

Бриттани Мерфи

Актриса умерла в 32 года при загадочных обстоятельствах. Обо всем по порядку. В 2009 году Бриттани заболела воспалением легких и лечилась самостоятельно. Так же девушка принимала антидепрессанты и нейролептики. Самолечение сыграло злую шутку: актрису нашли без сознания в душе, доставили в больницу, где она и умерла. Причина смерти — запущенная форма пневмонии и анемия. Но многие не верят, что актриса так халатно относилась к здоровью. И тут версии расходятся: одни думают, что Бриттани совершила самоубийство, а некоторые считают, что к ее смерти приложил руку муж звезды, сценарист Саймон Мондждек. Ведь в прошлом Саймона обвиняли в мошенничестве и финансовых махинациях. Что удивительно, через полгода после смерти Бриттани, ее супруг так же скончался от воспаления легких и анемии.

Ратмир Шишков

Трагическую судьбу звезды «Фабрики звезд — 4» мы не могли обойти стороной. Певец умер в совсем юном возрасте — в 19 лет. В 2007 году Ратмир попал в жуткое ДТП: автомобиль, в котором ехал певец с компанией друзей, столкнулся с другим авто, загорелся и взорвался. Уцелеть в этой аварии не удалось никому. Примечательно, что спустя два часа после смерти Шишкова, у певца родилась дочь Стефания.

Децл