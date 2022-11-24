6 звезд, которые умерли слишком внезапно

Эти знаменитости показали своим примером, что жить нужно сегодняшним днем, ведь завтра может и не наступить.
В 2019 году звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» доставили в одну из больниц Калифорнии. Врачи диагностировали у актера инсульт, но от фатальных прогнозов воздержались. Медики уверяли, что он быстро поправится. Однако все пошло не по плану: через несколько дней у Люка случился второй инсульт, а на шестые сутки госпитализации актер скончался. На момент смерти Перри было 52 года.
«Закончить, как Эми Уайнхаус» боятся многие. Все потому что смерть звезды стала неожиданностью. Певица ушла на пике славы в 27 лет. Она скончалась в собственной квартире от передозировки алкоголем. На момент смерти рядом с Эми не было людей, которые оказали бы помощь. Звезда умерла в одиночестве, а ее тело через несколько часов обнаружил охранник.
Звезда «Горбатой горы» очень рано покинул своих поклонников. Актер ушел из жизни в 28 лет. Смерть наступила в результате передозировки лекарственными препаратами: принял коктейль из обезболивающих, снотворных и транквилизаторов. Но почему же голливудский любимчик пил эти лекарства? Многие считают, что у Хита появились психические проблемы. В 2008 году он играл Джокера в «Темном рыцаре», эта роль далась ему нелегко. Для того чтобы вжиться в образ, Леджер больше месяца жил в одиночестве, собирал газеты с трагическими новостями и фотографии гиен. Вполне возможно, что Хит заработал биполярное расстройство, из-за которого и подсел на антидепрессанты.
Актриса умерла в 32 года при загадочных обстоятельствах. Обо всем по порядку. В 2009 году Бриттани заболела воспалением легких и лечилась самостоятельно. Так же девушка принимала антидепрессанты и нейролептики. Самолечение сыграло злую шутку: актрису нашли без сознания в душе, доставили в больницу, где она и умерла. Причина смерти — запущенная форма пневмонии и анемия. Но многие не верят, что актриса так халатно относилась к здоровью. И тут версии расходятся: одни думают, что Бриттани совершила самоубийство, а некоторые считают, что к ее смерти приложил руку муж звезды, сценарист Саймон Мондждек. Ведь в прошлом Саймона обвиняли в мошенничестве и финансовых махинациях. Что удивительно, через полгода после смерти Бриттани, ее супруг так же скончался от воспаления легких и анемии.
Трагическую судьбу звезды «Фабрики звезд — 4» мы не могли обойти стороной. Певец умер в совсем юном возрасте — в 19 лет. В 2007 году Ратмир попал в жуткое ДТП: автомобиль, в котором ехал певец с компанией друзей, столкнулся с другим авто, загорелся и взорвался. Уцелеть в этой аварии не удалось никому. Примечательно, что спустя два часа после смерти Шишкова, у певца родилась дочь Стефания.
Смерть певца потрясла всех. Роковые события начинались вполне безобидно: в 2019 году певец давал концерт в одном из клубов Ижевска. Во время выступления Кириллу Толмацкому (настоящее имя рэпера) стало плохо, он ушел в гримерку и там потерял сознание. Врачи скорой помощи приехали через несколько минут, но так и не смогли спасти Кирилла. Певец скончался из-за сердечной недостаточности в 35 лет. Семья рэпера уверяет, что Кирилл не страдал серьезными заболеваниями и вел здоровый образ жизни.