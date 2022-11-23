Артем Качер назвал талантливых российских исполнителей

«Мне очень нравится путь Artik&Asti. Сейчас у них очень интересный, судьбоносный вызов. Я знаю, что сейчас у них много всего готовится — громкие и большие хиты. Если брать тех, с кем у меня были совместные работы — это, конечно, Ани Лорак — большая артистка, дива. Безумно уважаю Ирину Дубцову — одного из самых гениальных авторов и композиторов, потрясающую вокалистку», — отмечает артист в беседе с «Народными Новостями».