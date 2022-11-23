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2 часа назад

Артем Качер назвал талантливых российских исполнителей

Слово и Дело

Певец Артем Качер рассказал, кого из отечественных исполнителей считает успешным. Заявив о себе 10 лет назад в шоу «Фактор А», сегодня исполнитель может похвастаться коллаборациями с самыми известными отечественными звездами. Первой композицией, которую отметили зрители, стала песня «ДНК», записанная совместно с Джиганом. Затем появился «Грустный дэнс». Сегодня он завсегдатай чартов музыкальных радиостанций. Отдельно музыкант выделяет удачные дуэты с российскими звездами.

Артем Качер назвал талантливых российских исполнителей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мне очень нравится путь Artik&Asti. Сейчас у них очень интересный, судьбоносный вызов. Я знаю, что сейчас у них много всего готовится — громкие и большие хиты. Если брать тех, с кем у меня были совместные работы — это, конечно, Ани Лорак — большая артистка, дива. Безумно уважаю Ирину Дубцову — одного из самых гениальных авторов и композиторов, потрясающую вокалистку», — отмечает артист в беседе с «Народными Новостями».

К успеху Артем относится неоднозначно. У него пока нет ощущения, что он стал большим артистом. Он добавляет, что всегда есть высоты к которым нужно стремится. Главное, ощущать постоянную динамику и поддержку близких.

Люди,Ирина Дубцова,
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