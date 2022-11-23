Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
4 часа назад

Известный комик назвал впечатлившую его особенность США

Lenta.ru

Известный российский комик Роман Косицын поделился впечатлениями от стендап-шоу, которое он посетил в США, и рассказал, что его очень впечатлила реакция афроамериканцев на юмор. Подробности он раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

Известный комик назвал впечатлившую его особенность США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косицын отметил, что летом побывал в Нью-Йорке. Там он посетил концерт популярных в США комиков Криса Рока и Кевина Харта, на разогреве у которых выступал их коллега Дейв Шапелл.

«Конечно, как афроамериканцы реагируют на комедию, это какой-то отдельный вид искусства», — поделился юморист.

Как уточнил комик, они особенно бурно откликались на слова юмористов, эмоционально выкрикивали и громко хлопали в ладоши.

«Какая-то эйфория невероятная», — описал он поведение темнокожих зрителей.

Говоря о своих впечатлениях от выступления, юморист также рассказал, что на концерте понял не все услышанное. В частности, по его словам, Кевин Харт говорил «на каком-то местном диалекте», из-за чего ему не удавалось уловить смысл его слов.

Ранее Косицын назвал различие между аудиторией на концертах в Москве и других российских городах. Он выразил уверенность в том, что московские зрители более требовательны.

Люди,Кевин Харт,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители