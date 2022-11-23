В США девушка нашла необычный способ сэкономить на счетах за ЖКХ, переехала жить в машину и рассказала об удививших ее последствиях этого решения. Ее историю публикует Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя Никита Крамп с 20 лет трудилась на двух работах и едва сводила концы с концами. Большую часть денег она тратила на оплату аренды жилья и счетов за коммунальные услуги. По словам американки, у нее оставалось всего лишь 100 долларов на еду и личные нужды.

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В 2019 году, устав от постоянной экономии, Крамп решила переехать жить в свой автомобиль марки Honda Civic, и это кардинально изменило ее жизнь к лучшему. Чтобы наладить быт в новых условиях, она прикрепила складной поднос к рулю и использует его в качестве обеденного стола. Она сделала подобие шкафа в багажнике, разделив все вещи на четыре контейнера по категориям: электроника, вещи для активного отдыха, средства для мытья и ухода за собой и коробка для разных предметов.

Никита объяснила, что периодически заезжает к друзьям домой, чтобы приготовить здоровую еду. Она принимает душ в круглосуточных спортзалах и ночует в тихих спальных районах. За три года кочевой жизни в машине Крамп удалось накопить 25 тысяч долларов, которые она внесла в залог за фургон.

«Конечно, в такой жизни есть свои трудности, но я из депрессивного человека без денег, которым я была в 2019 году, превратилась в процветающего и активного человека уже год спустя. Финансовая стабильность просто изменила все, а также заставила меня осознать, насколько сильно я раньше страдала», — отметила Крамп.

В 2021 году Никита открыла для себя новый способ заработка и стала создавать контент в социальных сетях. Она рассказывает о своей жизни в машине, зарабатывает на просмотрах и рекламных интеграциях. Девушка признается, что у выбранного ею пути есть и минусы, главный из них — отсутствие возможности полноценно уединиться, с удовольствием принять ванну или отдохнуть одной.