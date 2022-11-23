Король Карл III запретил готовить любимое блюдо Кейт Миддлтон

Король Карл III снова против… на сей раз против фуа-гра. Газета The Telegraph пишет, что ненавидящий перьевые ручки монарх запретил спорное блюдо, которое готовится в ходе жестокой практики по отношению к специальному виду уток и гусей. Птиц кормят до той поры, пока их печень не приобретёт нужный, и увеличенный по сравнению с привычным, размер. Фуа-гра, по приказу Карла III, исключена из меню всех королевских резиденций, включая шотландский замок Балморал (где семья проводит лето), Сандрингемский дворец (где семья празднует Рождество), Виндзорский замок, ирландский замок Хилсборо и Букингемский дворец.

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Пресс-служба короля подтвердила эту новость в письме, адресованном общественной группе по защите прав животных PETA. В документе говорится, что теперь королевское хозяйство не продаёт и не покупает фуа-гра, а также «не имеет планов по изменению этого правила».