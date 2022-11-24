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1 час назад

Каждый 10-й россиянин расценивает бриллианты как инвестицию

runews24.ru

Аналитики выяснили отношение жителей России к бриллиантам.

Каждый 10-й россиянин расценивает бриллианты как инвестицию
Фото: runews24.rurunews24.ru

Каждый 10-й россиян рассматривает покупку украшения с бриллиантами и алмазами как инвестицию, поскольку камни не теряют в цене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ювелирного бренда Sokolov.

Согласно исследованию, которое провели бренд Sokolov и аналитическое агентство А2:Research, для 68% респондентов украшения с драгкамнями являются признаком статусности.

16% жителей РФ считают такие изделия дорогими и красивыми, а 5% считают их способом привлечения внимания.

Более 50% опрошенных готовы покупать бриллианты только для себя, а 32% готовы сделать такой подарок друзьям или родным.

38% респондентов рассказали, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. Половина участников исследования считает, что драгоценные камни являются прерогативой взрослых людей. 84% жителей РФ предпочитают фианиты, поскольку по внешнему виду их трудно отличить от дорогих камней.

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