Каждый 10-й россиянин расценивает бриллианты как инвестицию

Аналитики выяснили отношение жителей России к бриллиантам.
Каждый 10-й россиян рассматривает покупку украшения с бриллиантами и алмазами как инвестицию, поскольку камни не теряют в цене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ювелирного бренда Sokolov.
Согласно исследованию, которое провели бренд Sokolov и аналитическое агентство А2:Research, для 68% респондентов украшения с драгкамнями являются признаком статусности.
16% жителей РФ считают такие изделия дорогими и красивыми, а 5% считают их способом привлечения внимания.
Более 50% опрошенных готовы покупать бриллианты только для себя, а 32% готовы сделать такой подарок друзьям или родным.
38% респондентов рассказали, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. Половина участников исследования считает, что драгоценные камни являются прерогативой взрослых людей. 84% жителей РФ предпочитают фианиты, поскольку по внешнему виду их трудно отличить от дорогих камней.