Каждый 10-й россиянин расценивает бриллианты как инвестицию

Аналитики выяснили отношение жителей России к бриллиантам.

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Каждый 10-й россиян рассматривает покупку украшения с бриллиантами и алмазами как инвестицию, поскольку камни не теряют в цене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ювелирного бренда Sokolov.

Согласно исследованию, которое провели бренд Sokolov и аналитическое агентство А2:Research, для 68% респондентов украшения с драгкамнями являются признаком статусности.

16% жителей РФ считают такие изделия дорогими и красивыми, а 5% считают их способом привлечения внимания.

Более 50% опрошенных готовы покупать бриллианты только для себя, а 32% готовы сделать такой подарок друзьям или родным.