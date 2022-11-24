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1 час назад

Король Карл III рассказал о забавном прозвище Елизаветы II

Mainstyle

Король Карл III продолжает делиться воспоминаниями о своей матери, королеве Елизавете II. На этот раз он прямо во время официального банкета по случаю приезда президента Южной Африки рассказал о том, какое прозвище для почившей недавно королевы придумал в своё время Нельсон Мандела.

Король Карл III рассказал о забавном прозвище Елизаветы II
Фото: MainstyleMainstyle

В минувший вторник в Букингемском дворце состоялся дипломатический ужин в честь президента ЮАР Сирила Рамафоса, который находится в Великобритании с деловым визитом. Во время него король Карл III обратился к своему именитому гостю с приветственной речью:

«Южная Африка, как и все страны Содружества, всегда была частью моей жизни. Моя мать часто вспоминала свой визит в ЮАР в 1947 году, произошедший за год до моего рождения, во время которого было записано её легендарное радиообращение».

Не забыл король Карл III и поделится любопытным фактом, связывающим его с Южной Африкой. Оказывается, во время поездки в эту страну в 1997 году он встречался с Нельсоном Манделой. Тогда политический деятель признался ему, что дал королеве Елизавете II забавное прозвище — Мотлалепула или «та, что приходит с дождём». Очевидно, этим Мандела намекал на частые перемены погоды в Лондоне.

«Меня заверили, что это было знаком особой привязанности президента Манделы к королеве», — подытожил король Карл III.

Люди,Елизавета II,Нельсон Мандела,
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