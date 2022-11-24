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3 часа назад

Юная китаянка в поисках гармонии стала работать на кладбище

Мир новостей

Девушка рассказала, что её новая работа простая и приятная. Она может во время смены, к примеру, сидеть в интернете или играть с собаками и кошками. Она призналась, что в шутку называет себя «могильщицей».

Юная китаянка в поисках гармонии стала работать на кладбище
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам китаянки, ее обязанности заключаются в том, чтобы принимать посетителей кладбища, убирать территорию и могилы. Рабочий день длится с 8 утра до 5 вечера, а зарплата составляет 560 долларов в месяц.

Смотрительница кладбища утверждает, что такая деятельность ей по душе, и она надеется обрести на ней гармонию. А вот многочисленные пользователи социальных сетей оказались весьма озадачены выбором девушки. Комментируя его, многие напомнили, что «раньше такая работа считалась несчастливой».

Вера Сергеева.

Фото: Douyin

Люди,Вера Сергеева,
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