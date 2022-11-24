Почему весь мир слушал Карнеги и какие его книги актуальны до сих пор

24 ноября 1988 года родился Дейл Карнеги, известный во всем мире автор-публицист, лектор и оратор-мотиватор. Почему мир стал верить простому мужчине из бедной фермерской семьи? "Рамблер" расскажет об этом и перечислит книги Дейла Карнеги, которые стоит почитать и сейчас.

Фото: Dale Carnegie & Associates, Inc. Dale Carnegie & Associates, Inc.

Дейл Карнеги наиболее известен своей работой над основными, но важными принципами успешного общения с людьми. Его совет, основанный на здравом смысле, заключался в том, чтобы никогда не критиковать, не жаловаться и не осуждать другого человека, выражать искреннюю признательность другим и стимулировать у других определенное желание, чтобы мотивировать их.

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Такой совет лег в основу прославившего Карнеги бестселлера «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (1936). В этой работе собраны простые правила Карнеги о том, как добиться успеха с людьми. Они проиллюстрированы его собственным и чужим опытом, а также историческими справками о таких людях, как Рузвельт и Линкольн. Хотя он в основном известен именно этой книгой, карьера Карнеги началась с обучения людей тому, как стать ораторами, и написания различных других книг. Он выпустил одни из первых руководств по самосовершенствованию, которые популярны и сегодня.

По сути, Карнеги учил саморазвитию, еде до того как это стало мейнстримом - в те времена в доступе у людей не было тысяч курсов, мастер-классов и лекций, мало кто вообще думал о самосовершенствовании. Карнеги был одним из первых людей, кто начал мотивировать к этому других. Основное внимание Карнеги уделял навыкам межличностного общения, эффективному общению и успешному продавцу.

Путь к успеху

Дейл Карнаги (позже он изменил свою фамилию на Карнеги) происходил из бедной фермерской семьи в штате Миссури (США), и ему пришлось с трудом учиться в педагогическом колледже. В поисках способа отличиться, он начал участвовать в конкурсах выступлений и, несмотря на шаткое начало, вскоре выигрывал большинство конкурсов, в которых участвовал. По окончании колледжа он работал продавцом и пробовал писать романы. Он также временно стал актером, но в конце концов решил начать преподавать ораторское искусство.

Первые курсы Карнеги по публичным выступлениям проводились исключительно на комиссионной основе, поскольку изначально ему отказывали в оплате. Однако курсы пользовались успехом, и их популярность принесла Дейлу Карнеги большой успех. Его первый сборник сочинений, опубликованный в 1926 году, назывался «Ораторское искусство : практический курс для деловых людей » . В 1936 году Саймон и Шустер опубликовали книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», которая стала бестселлером: при жизни Карнеги было продано более пяти миллионов копий. Он написал много популярных книг и основал Институт эффективной речи и человеческих отношений Карнеги.

Чему учит Карнеги

Карнеги считал, что критику никогда не следует использовать, потому что люди, которых критикуют, склонны отвечать, оправдывая себя и в ответ осуждая критикующего человека. Карнеги считал, что великие лидеры, такие как Авраам Линкольн, отчасти добились своего успеха потому, что никогда не критиковали других. Вместо этого Карнеги рекомендовал практику самоконтроля, понимания и прощения.

Самое главное, он посоветовал нам всегда стараться увидеть точку зрения другого человека. Чтобы влиять на людей и достигать своих целей, считает Карнеги, необходимо понимать индивидуальную мотивацию. Работайте над искусством убеждения и спросите себя, что побудит человека выполнить задание за вас. Карнеги считал, что большинство людей интересуют только собственные желания, и когда им дается то, что они хотят,

Карнеги иллюстрирует, как подпитка чувства собственного достоинства человека может привести к гораздо лучшим результатам, чем критика. Он считает, что для большинства людей желание быть важным является главным мотиватором и может вдохновлять людей на великие дела, например, стать важными лидерами или заработать состояние в бизнесе.

Правила жизни от Карнеги

В «Как завоевывать друзей и влиять на людей » в конце каждой части книги есть выводы «В двух словах», где Карнеги резюмирует основные идеи, которые каждый раздел предлагает с точки зрения поведения. Некоторые из них перефразированы ниже:

Шесть способов понравиться людям:

Проявляйте искренний интерес к другим людям

Будьте счастливы и позитивны

Помните, что люди любят слышать свое имя

Слушайте других людей

Говорите о чужих интересах, а не о своих

Дайте другим искренне почувствовать их значимость

Несколько способов склонить людей к вашему образу мыслей:

Чтобы получить плюсы из ситуации, избегайте споров

Всегда прислушивайтесь к мнению других и никогда никому не говорите, что они не правы

Признайте это, если вы не правы

Проявите дружелюбие

Делайте утверждения, с которыми согласен другой человек

Пусть другой человек говорит больше, чем вы

Заставьте другого человека почувствовать, что идея принадлежит ему

Смотрите на точку зрения другого человека

Проявите сочувствие к идеям и желаниям других

Безусловно, можно проследить влияние Карнеги на идеи о менеджменте, которые появились позднее, особенно в теме об обращении с клиентами и в подходах к развитию навыков межличностного общения. Его внимание к таким темам, как понимание мотивации, эффективная коммуникация, важность отношений с другими и завоевания доверия людей, — идеи, которые так же актуальны и сегодня.

Лучшие книги Карнеги, актуальные и сейчас

Самая известная и чаще всего цитируемая цитата из книг Дейла – "Верьте, что у вас все получится, и у вас все получится". Многие работы Карнеги абсолютно актуальны и в наше время.

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