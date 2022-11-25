Пользователи сети назвали свои самые отвратительные привычки

Пользователи Reddit признались в склонности сидеть на унитазе неправильно, ковырять в носу при любом удобном случае и нюхать пальцы после контакта с различными частями тела. Свои самые отвратительные привычки они назвали в ответ на вопрос одного из читателей портала AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие отметили, что пользуются туалетом не так, как принято. Например, неправильно сидят на унитазе или не закрывают за собой дверь.

Множество комментариев посвящено запахам. Люди рассказывают, что чешут различные части тела и потом с удовольствием нюхают пальцы, исследуя свои выделения. Например, пот.

Много лайков собрали рассказы о любви ковырять в носу или сморкаться.