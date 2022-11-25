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2 часа назад

Пользователи сети назвали свои самые отвратительные привычки

Lenta.ruиещё 1

Пользователи Reddit признались в склонности сидеть на унитазе неправильно, ковырять в носу при любом удобном случае и нюхать пальцы после контакта с различными частями тела. Свои самые отвратительные привычки они назвали в ответ на вопрос одного из читателей портала AskReddit.

Пользователи сети назвали свои самые отвратительные привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие отметили, что пользуются туалетом не так, как принято. Например, неправильно сидят на унитазе или не закрывают за собой дверь.

Множество комментариев посвящено запахам. Люди рассказывают, что чешут различные части тела и потом с удовольствием нюхают пальцы, исследуя свои выделения. Например, пот.

Много лайков собрали рассказы о любви ковырять в носу или сморкаться.

Ранее пользователи форума Reddit назвали свои главные открытия о сексе. Среди них они перечислили обязательное предварительное принятие душа, странные звуки, издаваемые телом, и важность особых движений.

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