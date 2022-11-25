Мужчина уехал из дома и вернулся похудевшим на 63 килограмма

Весивший 153 килограмма житель ирландского города Корк на семь месяцев уехал на испанский остров Майорка, вернулся домой похудевшим на 63 килограмма и сильно удивил родных. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

34-летний Брайан О’Киф перестал общаться с большей частью семьи и друзей и на полгода с небольшим уехал на Майорку, где втайне усиленно работал над тем, чтобы похудеть. Перед этим мужчина неоднократно пытался избавиться от лишнего веса, но безуспешно. Он решил, что пора попробовать новый подход.

В течение шести месяцев он ограничивал суточное потребление калорий до 2,2 тысячи калорий, а к седьмому месяцу сократил потребление до 1750 калорий в день. Ежедневно мужчина занимался спортом по пять часов.

«За семь месяцев я ни разу не позволил себе отдохнуть. Я потерял счет полученным травмам, но не сдавался и продолжал тренироваться, превозмогая боль», — пояснил он.

Каждый день ирландец старался немного улучшить показатели предыдущего дня.

О’Киф начал с мягких упражнений и ходьбы по 90 минут в день. Вскоре он перешел к изнурительному режиму тренировок по пять часов ежедневно. Шесть дней в неделю мужчина занимался тренировками со свободными весами, три раза в неделю — плаванием и бегом. Через девять недель после переезда на Майорку О’Киф впервые смог пробежать пять километров. Это заняло у него 34 минуты.

«Это были семь месяцев абсолютного страдания. Первые три месяца я не мог делать ничего, кроме еды, сна и занятий спортом. Оставшееся время я лежал на диване, только иногда хромая в туалет. После четвертого месяца мое тело привыкло к постоянным тренировкам, и это было не так уж плохо», — рассказал ирландец.