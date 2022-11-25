"Библейский Джон" может быть жив и находится в Испании

Серийный убийца «Библейский Джон», который совершил свои преступления в 1960-х годах, может быть жив и находиться на территории Испании. Об этом сообщает Mirror.

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Преступник совершил по меньшей мере три убийства в период с 1968 по 1969 год в Глазго, Шотландия. Жертвами стали 25-летняя Патрисия Докер, 32-летняя Джемайма Макдоналд и 29-летняя Хелен Патток.

Во всех трех случаях убитые были брюнетками, посещавшими одну из дискотек города. Во время нападений у женщин был менструальный цикл, рядом с телами были обнаружены гигиенические принадлежности.

Личность преступника не была установлена. Многие опасались, что он все еще орудует на территории Шотландии. Также выдвигались предположения, что он покинул страну.