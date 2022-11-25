"Библейский Джон" может быть жив и находится в Испании

Серийный убийца «Библейский Джон», который совершил свои преступления в 1960-х годах, может быть жив и находиться на территории Испании. Об этом сообщает Mirror.
Преступник совершил по меньшей мере три убийства в период с 1968 по 1969 год в Глазго, Шотландия. Жертвами стали 25-летняя Патрисия Докер, 32-летняя Джемайма Макдоналд и 29-летняя Хелен Патток.
Во всех трех случаях убитые были брюнетками, посещавшими одну из дискотек города. Во время нападений у женщин был менструальный цикл, рядом с телами были обнаружены гигиенические принадлежности.
Личность преступника не была установлена. Многие опасались, что он все еще орудует на территории Шотландии. Также выдвигались предположения, что он покинул страну.
Испанская писательница Долорес Редондо в своем романе «Спасаясь от потопа» сделала сенсационное предположение, что убийца, вероятно, живет в Испании.