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58 минут назад

Дженнифер Лопес выпустит новый музыкальный альбом впервые за последние 9 лет

Inc-News

В последний раз знаменитость радовала поклонников новинками в 2014 году.

Дженнифер Лопес выпустит альбом впервые за последние 9 лет
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса и певица Дженнифер Лопес в своих соцсетях анонсировала первый, начиная с 2014 года, музыкальный альбом.

По словам исполнительницы, многие ее композиции станут настоящим сюрпризом для ее поклонников, привыкших несколько к иному зрелищу.

Альбом получил название This Is Me… Now, что означает «Это я… сейчас». Премьера состоится в 2023 году.

Лопес призналась, что всего в пластинке будет тринадцать композиций, и в каждой из них «вы услышите меня такую, какой я стала сейчас».

Люди,Дженнифер Лопес,
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