Дженнифер Лопес выпустит альбом впервые за последние 9 лет

В последний раз знаменитость радовала поклонников новинками в 2014 году.

Фото: Inc-News Inc-News

Актриса и певица Дженнифер Лопес в своих соцсетях анонсировала первый, начиная с 2014 года, музыкальный альбом.

По словам исполнительницы, многие ее композиции станут настоящим сюрпризом для ее поклонников, привыкших несколько к иному зрелищу.

Альбом получил название This Is Me… Now, что означает «Это я… сейчас». Премьера состоится в 2023 году.