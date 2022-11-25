Дженнифер Лопес выпустит альбом впервые за последние 9 лет

В последний раз знаменитость радовала поклонников новинками в 2014 году.
Актриса и певица Дженнифер Лопес в своих соцсетях анонсировала первый, начиная с 2014 года, музыкальный альбом.
По словам исполнительницы, многие ее композиции станут настоящим сюрпризом для ее поклонников, привыкших несколько к иному зрелищу.
Альбом получил название This Is Me… Now, что означает «Это я… сейчас». Премьера состоится в 2023 году.
Лопес призналась, что всего в пластинке будет тринадцать композиций, и в каждой из них «вы услышите меня такую, какой я стала сейчас».