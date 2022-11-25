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2 часа назад

Звезда "Уральских пельменей" стал голосом трамвая

СОВА

Шоумен и участник телепрограммы "Уральские пельмени" Андрей Рожков озвучил аудиогид для трамвая № 333, который соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, пишет "ОТВ - Екатеринбург".

Звезда "Уральских пельменей" стал голосом трамвая
Фото: СОВАСОВА

Теперь голосом юмориста Андрея Рожкова будут объявлять названия остановок, а также зачитывать информационные сообщения. Авторы социокультурного проекта "Ближе" представили аудиогид, который свяжет истории уральской и медной столиц и познакомит всех желающих с прошлым и настоящим двух городов.

Напомним, ранее жители Самарской области ответили, как холодное время года влияет на их работоспособность, а также как они восстанавливают силы.

Люди,Андрей Рожков,
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