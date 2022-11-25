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1 час назад

Почему принц Гарри и Меган Маркл не хотят праздновать Рождество с королевской семьёй?

Mainstyle

В настоящее время главной темой для обсуждения у королевских экспертов является Рождество в Сандрингеме. Специалисты рассуждают о том, кого пригласят на торжественный обед и, конечно, задаются вопросом, приедут ли в новогоднюю монаршую резиденцию принц Гарри и Меган Маркл. И скорее всего, ответ у экспертов уже есть — Сассекские откажутся от приглашения Карла III. Более того, по сообщению инсайдеров, в отношениях между герцогами и британской короной положительной динамики так и не наблюдается. Кончина королевы означает то, что теперь никто не будет пытаться воссоединить семью.

Где и с кем принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать Рождество
Фото: MainstyleMainstyle

«Смерть Елизаветы II показала, что больше такого колоссального давления в вопросе единства семьи не будет. Наверное, в нынешней ситуации это хорошо, потому что кажется, что Гарри и Меган больше не будут участвовать в жизни короны», — сказала биограф Анджела Левин. Что касается монаршей семьи, то она не будет нарушать традицию, установленную Елизаветой II, поэтому все представители британской короны приедут в Норфолк — поместье Сандрингем, чтобы отметить Рождество.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, 2019

«Я уверен, что Кэтрин и Уильям будут рядом с королём и королевой-консорт в этот праздник. Гарри и Меган, очевидно, не приедут, что, думаю, станет огромным облегчением для остальных членов семьи. Королевская семья захочет провести этот день в спокойствии и умиротворении, а присутствие Сассекских не позволило бы им морально отпустить себя», — объясняет Анжела. Левин считает, что Гарри после любого контакта с королевской семьёй предпринимает попытки выговориться, а в такой светлый праздник как Рождество это было бы абсолютно некстати.

Источник фото: Gettyimages

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