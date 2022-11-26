Смерть в огне: подробности гибели вдовы Станислава Говорухина

В кинокругах уже говорят, что дом, в котором произошла трагедия, «проклятый».

Фото: WomanHit WomanHit

В пятницу днем погибла вдова режиссера Станислава Говорухина. 74-летняя Галина Говорухина сгорела в своем доме, который находится в поселке Крекшино. После стали известны подробности случившегося. Сам пожар начался приблизительно в 15:15. Причина возгорания неизвестна, но пламя почти сразу распространилось всему дому, это примерно 100 квадратных метров.

Известно, что на момент трагедии в доме Галина Говорухина была не одна, вместе с ней там находилась домработница. Последняя смогла эвакуироваться из помещения, а вот Говорухина потеряла сознание, надышавшись угарным газом. Спасти ее не удалось.

Дом, в котором произошла трагедия, в кинокругах уже прозвали «проклятым». Три года назад вдова уже получала там ожог, из-за которого ей пришлось обращаться к медикам. Врачи рекомендовали Говорухиной лечь в клинику, но она отказалась. И позже ожог дал аллергическую реакцию, поэтому лечение было долгим. Нынешний пожар стало роковым.

Напомним, поселок Крекшино, где жила Говорухина, считается «творческим», здесь живет много деятелей искусств. Среди них, например, давние друзья Лев Лещенко и Владимира Винокур, а также Наташа Королева, Леонид Агутин с Анжеликой Варум.