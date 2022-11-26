Принц Уильям раскрыл свой дневной рацион

Во время поездки в графство Корнуолл старшему сыну Карла III пришлось заполнить лист питания личными сведениями.

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Принц Уильям раскрыл свою систему питания во время официального визита в регион, расположенный на юго-западе Великобритании. После смерти королевы Елизаветы II и принятия её обязанностей Карлом III его «домашнее» графство Корнуолл, которым он занимался в статусе герцога, перешло вместе с титулом по наследству под крыло старшего сына Уильяма.

В ходе первой поездки в новом качестве принц посетил зелёную зону Newquau Orchard и кафе, где его попросили заполнить лист питания. В нём королевский отпрыск указал, что съедает на завтрак два яйца вместе с тостом из цельнозерновой муки, намазанным маслом. В беседе с нутрициологом Моник Хайланд принц также признался, что на ланч предпочитает сэндвич с начинкой из того, что найдётся на кухне и в холодильнике. То есть, каждый раз это что-то новое. Типичным блюдом на ужин для него служат рыба и грибы.