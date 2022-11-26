Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
48 минут назад

Что едят короли: принц Уильям раскрыл свой дневной рацион

Inc-News

Во время поездки в графство Корнуолл старшему сыну Карла III пришлось заполнить лист питания личными сведениями.

Принц Уильям раскрыл свой дневной рацион
Фото: Inc-NewsInc-News

Принц Уильям раскрыл свою систему питания во время официального визита в регион, расположенный на юго-западе Великобритании. После смерти королевы Елизаветы II и принятия её обязанностей Карлом III его «домашнее» графство Корнуолл, которым он занимался в статусе герцога, перешло вместе с титулом по наследству под крыло старшего сына Уильяма.

В ходе первой поездки в новом качестве принц посетил зелёную зону Newquau Orchard и кафе, где его попросили заполнить лист питания. В нём королевский отпрыск указал, что съедает на завтрак два яйца вместе с тостом из цельнозерновой муки, намазанным маслом. В беседе с нутрициологом Моник Хайланд принц также признался, что на ланч предпочитает сэндвич с начинкой из того, что найдётся на кухне и в холодильнике. То есть, каждый раз это что-то новое. Типичным блюдом на ужин для него служат рыба и грибы.

Старший сын британского короля также сообщил, что совсем не употребляет кофе, но выпивает в день по три чашки чая. Дети – Джордж, Шарлотта и Луи – часто требуют внимания отца, и этот напиток позволяет ему держать себя в тонусе. Но иногда «мне нужно больше чашек чая, чтобы быть в форме», - с улыбкой добавил принц Уильям.

Люди,Елизавета II,принц Уильям,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители