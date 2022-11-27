Умер итальянский создатель техники "вышивальной росписи"

Итальянский модельер Ренато Балестра, автор техники «вышивальной росписи», скончался в Риме в возрасте 98 лет, сообщает газета La Repubblica.

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Об этом сообщили его родные. Похороны пройдут 29 ноября в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме.

Балестра родился в Триесте в 1924 году. Как пишет издание, однажды он, учась на инженерном факультете, на спор создал эскиз, который без его ведома отправили в Итальянский центр моды в Милане. Этот рисунок изменил судьбу юноши и сделал его затем одним из символов итальянской моды.

В 1954 году Балестра начал работать в Риме и уже через четыре года представил свои коллекции в США. Свое первое ателье он открыл в 1959 году в Риме.

Балестру называют мастером синего цвета и художником моды, модельер рисовал на всех видах тканей. Он создавал костюмы для самых влиятельных и элегантных женщин мира: актрисы Джины Лоллобриджиды, Софии Лорен, Клаудии Кардинале, голливудских звезд Авы Гарднер, Тины Луиз, Джоан Беннетт и Натали Вуд. Более того, свои образы Балестре доверили и члены нескольких королевских семей, пишут итальянские СМИ. Балестре удавалось продвигать в одежде различные культуры и оригинальные, местные материалы, он придавал большое значение индивидуальному пошиву.