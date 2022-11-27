Елизавета II боролась с болезнью перед смертью

Королева Великобритании Елизавета II несколько месяцев боролась с серьезной болезнью перед смертью. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новую книгу-биографию про жизнь монарха.

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Несмотря на то что в официальных источниках причиной кончины королевы была указана старость, один из друзей принца Филиппа Джайлз Брандрет (Gyles Brandreth), автор книги, считает, что Елизавета на самом деле умерла от редкой формы рака костного мозга — миеломы.

По словам собеседника, это объясняет ее усталость и потерю веса в последнее время перед смертью, а также «проблемы с подвижностью», о которых часто сообщали представители королевской семьи.

«Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей», — сообщается в книге.

Авторы также добавили, что на данный момент не существует лекарства от этого заболевания, однако современные методы позволяют поддерживать иммунную систему, а препараты — регулировать ослабление костей, что позволяет сократить тяжесть симптомов и продлить жизнь пациента на два-три года.