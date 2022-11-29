Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей

«То, что раздражает в Москве — торжественность и вечная спешка москвичей. Все все время куда-то бегут», — заявил Леонидов. Музыкант добавил, что ему больше всего нравятся спокойные локации города: бульвары, тихие арбатские переулки и улицы. «Там мне уютно, и я чувствую себя хорошо», — пояснил он.