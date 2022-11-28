В этом году Культурный центр ЗИЛ отмечает юбилей — 85 лет. О том, как изменился ЗИЛ и как он меняет людей, помогая им стать им счастливыми, почему у человека обязательно должна быть отдушина и как ее найти, «Рамблеру» рассказала Мария Рогачева, директор культурного центра.

Пресс-служба

85 лет — красивый возраст. Как планирует Культурный центр ЗИЛ отмечать свой юбилей?

5 декабря — дата, которую мы очень ждем и к которой активно готовимся, чтобы удивить, вдохновить и поразить. Наш юбилейный вечер так и называется — «ЗИЛпораЗИЛ». Но и в течение всего года мы проводили юбилейные концерты, творческие резиденции, фестивали (в том числе и международные), впервые провели Фестиваль инклюзивных театров, музыкальный фестиваль ЗИЛ.АМП (проект для поддержки молодых музыкантов) и многое другое. В юбилейный вечер мы предложим нашим гостям окунуться в историю нашего культурного центра через художественные высказывания наших творческих коллективов: пространство ЗИЛа оживет и расскажет свою историю через танец, музыку, пение, театральные перфомансы, мультимедийные инсталляции, везде будет своя атмосфера и свое шоу. После чего откроются двери театрального зала, где за торжественной частью последует хореографическая постановка на музыку С.В.Рахманинова в исполнении народного артиста РФ Юрия Розума и с творческим подарком от наших друзей — Сергея Галанина и Евгения Маргулиса. Уже совсем скоро откроем на сайте культурного центра.

Пресс-служба

Большую часть своего существования Культурный центр ЗИЛ назывался Дворцом культуры, и сейчас эта традиция все еще сохраняется. Выражение «дворец культуры» вызывает массу ассоциаций — пионеры, кружки, секции, концерты художественной самодеятельности, место, где школьники проводят свободное время. Сейчас Культурный центр ЗИЛ ориентирован не только на детей, но и взрослых. Почему, по вашему мнению, так важно, чтобы у взрослого человека была возможность раскрывать и реализовывать свой творческий потенциал?

Сейчас на первое место практически во всех сферах жизни выходят так называемые софт скилз — «мягкие навыки», в основе которых, конечно же, творческое мышление. Мы решили, что для взрослых нужно создавать такие условия, чтобы им интересно было развиваться в этом направлении. А если вспомнить историю создания Дворца культуры, который строился для рабочих сразу нескольких заводов, то одной из его главных задач была просветительная деятельность и создание условий для развития самодеятельности. Мы стараемся опираться на наши корни, и даже восстанавливаем те форматы, которые использовались тогда, и вновь стали актуальными сейчас, например, лекторий и Вечерняя школа ЗИЛ, а также проект «ЗИЛ.Астро». Мы создаем условия, при которых творческий потенциал приходящих к нам людей будет востребован, и речь здесь не только об эстетическом воспитании детей, а о возможности для самоактуализации и самореализации молодежи и взрослых. Мы взяли в основу концепции развития формулу: самореализация + самоактуализация = счастье и благополучие.

Напомню, что эти понятия, хоть и близки, но не идентичны: самоактуализация — это то, каким я себя представляю и каким я должен быть, а самореализация — это деятельность, позволяющая мне быть тем, кем я хочу.

Что, по вашему мнению, счастье — процесс или результат?

Человек не всегда понимает, что ради того, чтобы быть счастливым, нужно что-то сделать. По сути, мы проповедуем деятельностный подход, сформулированный в известной фразе: «Человек — творец своего счастья». Поэтому мы всячески формируем интерес к нам как площадке, которая предоставляет массу возможностей: здесь классно, здесь интересно, здесь модно и здесь можно творить!

Пресс-служба

Счастье, на мой взгляд, — это не конечный результат, а творческий путь к мечте, на котором человек должен честно себе ответить: кто ты, чем ты хочешь заниматься, зачем ты делаешь то, что ты делаешь, и что ты даешь этому миру. А наша миссия — помочь человеку пройти этот путь и стать счастливее.

Получается, что счастью можно научиться, как и любому навыку. Какие инструменты для этого предлагает ЗИЛ?

У нас есть программа поддержки творческих инициатив — ЗИЛ.Старт. Для участия в ней можно подать заявку — это может быть организация выставки, концерта, фестиваля, что угодно. У нас уже было два набора: в первый раз подали 42 заявки, во второй — 132, а сейчас идет уже третий набор. Механика простая: если заявку одобряют, участник становится резидентом и получает доступ к трехмесячной образовательной программе с кураторами и экспертами, которые помогают упаковать идею в готовый проект.

Пресс-служба

Затем проекты презентуются на питч-сессии с участием наших партнеров – Агентства креативных индустрий города Москвы, Агентства инноваций города Москвы, фонда «Четверг» и др. Какие-то проекты, успешно прошедшие питчинг, мы затем реализуем на нашей площадке, другим помогаем с поиском инвесторов. Сейчас ведем переговоры с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, чтобы расширить эту программу.

Также у нас есть проект по поддержке независимых театральных коллективов —Театральная лаборатория. Мы предоставляем возможность бесплатно репетировать в наших залах до 40 часов, затем выпускаем спектакль, включаем в наш репертуар и коллектив начинает зарабатывать на билетах.

Еще один проект для молодых музыкантов — ЗИЛ.АМП, который расшифровывается как Атмосферное Музыкальное Пространство. Этот проект неожиданно зародился в стенах библиотеки, где музыканты стали проводить концерты. В проекте приняли участие 55 групп и 35 сольных артистов, сыграно более 80 концертов! Затем мы подружились с профессиональной звукозаписывающей студией, и они у нас тоже остались, а в перспективе хотим создать собственный музыкальный лейбл.

Кто к вам приходит?

Я не знаю ни одного человека, который бы к нам пришел и остался равнодушным. Атмосфера любви, сотворчества, свободы, конструктивистские пространства, светлые и свободные, накладывают отпечаток на отношение к ЗИЛу. Люди это чувствуют и возвращаются к нам, причем 65 процентов нашей аудитории составляют взрослые люди от 18 до 45 лет, которых волнуют вопросы самоактуализации и развития творческих навыков.

Школьники и студенты от 14 до 22 лет фактически голосуют за нас своей «Пушкинской картой», также мы участвуем в проекте «Московское долголетие» для старшего поколения. Кстати, многие нас спрашивают, как мы работаем с такой сложной аудиторией, ведь куда проще организовать детей. И мы, конечно же, делимся опытом, рассказываем, выступаем там, куда нас приглашают.

Что делает вас счастливой? Как это помогает в работе?

Я чувствую колоссальное удовлетворение, когда вижу динамику. Когда, например, в наш коллектив приходит человек и учится чему-то новому и начинает классно делать то, чему научился. Как руководитель я стараюсь создавать такие условия. Что же касается нашей аудитории, мне нравится, когда человек приходит, например, на стенд-ап, и параллельно узнает, что у нас есть обсерватория, а оттуда спускается в библиотеку, чтобы посмотреть подборку книг по астрономии, а потом приходит на занятия в наш лекторий и там находит еще массу занятий, которые ему помогают лучше понять, какой он и чем ему хочется заниматься. То есть находит ту самую самоактуализацию и самореализацию и становится счастливее. Когда я вижу такие изменения, это дает мне энергию и силы двигаться дальше, я понимаю, что все не зря.

Пресс-служба

Дворец культуры, построенный архитекторами-конструктивистами братьями Весниными, был задуман и воплощен как передовое пространство. В какой-то момент все советское стало вызывать острое неприятие, было проще сломать, чем сохранить. Но сейчас отношение к прошлому меняется. Какие традиции Дворца культуры были переосмыслены в Культурном центре ЗИЛ?

Мы стараемся делать новое, опираясь на то, что уже было создано. Например, возрождаем Вечернюю школу ЗИЛ, но сейчас сюда приходят не рабочие, которым нужно получить базовое образование, а те, кому хочется, узнать что-то новое в интересующей его области.

Пресс-служба

Наряду с независимыми театральными коллективами у нас продолжает работать Драматический театр имени С. Л. Штейна, в котором когда-то начинали Василий Лановой, Вера Васильева, Валерий Носик и другие звезды, Детский балетный театр и Школа классического танца, основанная Геннадием Ледяхом, ансамбль и школа бального танца Бруно Белоусова. Мы восстановили обсерваторию, отметили 100-летний юбилей библиотеки. И сейчас все это получило развитие на новом уровне.

Как это соответствует современной ДНК бренда?

Мы придумали, что ЗИЛ можно расшифровать как Знание – Искусство – Личность. Первая составляющая — это наша культурно-просветительная деятельность, интеллектуальный досуг, за который отвечают библиотека, лекторий, обсерватория, где всегда есть люди, увлеченные и интересующиеся. Вторая составляющая — искусство — мы в большей степени ориентируемся на современное искусство, в частности, устраиваем выставки современных художников, поскольку к этому располагает само пространство. Третья составляющая — личность — мы опираемся на принцип «начни с себя», каждый сотрудник привносит частичку себя в организацию нашей деятельности. Мы проводим мероприятия, способствующие личностному росту не только посетителей, но и сотрудников ЗИЛа.

85 лет позади, еще больше лет впереди. Какие планы у Культурного центра ЗИЛ на будущее?

Само пространство ЗИЛа вдохновляет на то, чтобы придумывать новые проекты. Например, в колонном зале мы проводим маркеты, устраиваем танцевальные вечера, разрешаем репетировать всем желающим, проводить фотосессии и снимать кино. Мы хотим, чтобы каждая точка нашего центра дышала энергией творчества.

Пресс-служба