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49 минут назад

Названы лучшие афроамериканские музыканты

Lenta.ru

Названы лучшие афроамериканские музыканты по версии премии Soul Train Awards. Список победителей опубликован на сайте мероприятия.

Названы лучшие афроамериканские музыканты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лауреатов объявили во время церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе на Orleans Arena. Триумфатором премии оказалась певица Бейонсе, которую наградили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.

Лучшим новым артистом стала нигерийская исполнительница Tems. Главной артисткой в жанре соул и R&B объявили Джазмин Саливан. Среди исполнителей в этом жанре был отмечен Крис Браун. Клип года выпустил дуэт Silk Sonic — речь идет об их песне Smokin Out The Window. Награду за главный танцевальный перформанс получила Lizzo с видео About Damn Time.

Люди,Крис Браун,
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