Названы лучшие афроамериканские музыканты

Лауреатов объявили во время церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе на Orleans Arena. Триумфатором премии оказалась певица Бейонсе, которую наградили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.