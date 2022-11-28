Экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их романе

51-летняя светская львица Кэтрин Оммани рассказала о романе с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Express. По словам женщины, о романе с представителем королевской семьи она решила рассказать в преддверии автобиографии принца, где он пообещал поведать о своих бывших девушках.

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Она напомнила, что встретилась с принцем Гарри, когда тому был 21 год, а ей 34. К тому же уже тогда у Оманни было двое детей. Светская львица рассказала, что возлюбленные встретились в модном баре и сразу почувствовали "искру".

"Когда мы уходили, Гарри указал на один из трех припаркованных "Роллс-Ройсов" и сказал: залезай со мной. Это мне очень польстило", – поведала Оммани.

По ее словам, после пара пошла в закрытую зону ночного клуба, где девушка постоянно шутила над принцем, называя его "избалованным".

Женщина также вспомнила историю, как они с принцем Гарри отправились в дом к общему другу. Там он якобы сделал ей сэндвич с беконом, а потом они дурачились и залезли в ванну в одежде. На прощание же, отметила светская львица, принц подарил ей самый страстный в жизни поцелуй.

"Он поднял меня за талию и припер к стене и подарил мне самый невероятный, страстный поцелуй, который когда-либо случался в моей жизни. У меня просто не было слов", – сказала Оммани.

Вместе с тем она пояснила, что принц не мог построить свою жизнь с матерью двоих детей, которая на 13 лет его старше, поэтому он просто сменил номер и пропал.