Какой продукт Карл III запретил подавать в Букингемском дворце?

Кажется, что короли и королевы могут позволить себе всё, начиная от эксклюзивных украшений и одежды и заканчивая деликатесами и изысканными блюдами. Однако это не совсем так, ведь правитель — это пример для подражания, поэтому должен с умом подходить к потреблению любого рода продуктов. К слову, совсем недавно во всех королевских резиденциях запретили подавать фуа-гра, что с французского переводится как «жирная печень». Ранее Карл III убирал этот деликатес из своего райдера во время путешествий, но сейчас это правило распространяется на всех представителей королевского двора.
Дело в том, что основным ингредиентом этого блюда является печень птицы. Чтобы деликатес получился по-настоящему вкусным, животных принудительно откармливают, что, конечно же, является проявлением варварства и бесчеловечности. Распоряжение Карла III официально дошло и до группы по защите прав животных Peta. Организация подтвердила, что теперь данное правило распространяется на Букингемский дворец и все остальные королевские резиденции. К слову, в знак благодарности заботы о животных Peta отправила королю корзину веганского паштета, которой является хорошей альтернативой для замены традиционного паштета с гусиной печенью.
Поклонники в социальных сетях не перестают петь дифирамбы Карлу III, ведь он первый король, который беспокоится о гусях. «Карл — первый король Англии, которого беспокоит жестокое обращение с гусями. Он, очевидно, помнит, что люди это всего лишь одна группа в большом животном мире. Это хороший знак», — писали активисты в социальных сетях. Однако были и те, кто не особо порадовался стремлениям монарха, ведь было бы неплохо запретить охоту на всех животных, а также заменить искусственным мехом шапки из медвежьей шкуры, которые являются частью формы королевских гвардейцев.