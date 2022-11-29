Билли Айлиш рассказала, что начала работу над новым альбомом

Об этом Билли Айлиш рассказала в новом интервью изданию Vanity Fair. По её словам, они только начали процесс создания альбома, и это для них «захватывающе».

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Работа над новой пластинкой помогла певице и её брату сблизиться, потому что они вновь стали видеться чаще.

В ближайшее время Билли Айлиш собирается выступить на второй церемонии вручения премии принца Уильяма Earthshot Prize. Также у неё запланировано несколько сольных концертов в США.