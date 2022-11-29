Как выглядит и чем живет девушка – двойник Кейт Миддлтон

42-летнюю Хайди Аган называют двойником Кейт Миддлтон. Всеобщее внимание она привлекла в 2011 году во время работы официанткой: с ней фотографировались и просили автограф. Спустя какое-то время это сподвигло Хайди оставить работу в кафе и обратиться в актерское агентство. И это было одно из лучших решений в ее жизни: Аган стали предлагать «поработать» двойником Кейт Миддлтон на вечеринках и рекламных мероприятиях в разных странах.

Фото: Super.ru Super.ru

Нарасхват Кейт № 2 и у противоположного пола: замуж ее зовут с завидной регулярностью. «С тех пор как я стала двойником Кейт Миддлтон, я получила более десятка предложений руки и сердца», — рассказала Хайди британскому изданию Mirror.

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Казалось бы, девушка вытянула счастливый билет. Но есть и обратная сторона медали.

Во-первых, не обходится без откровенно криповых моментов: например, если Кейт беременна, Хайди приходится безропотно позировать с накладным животом и фотографироваться с распечаткой УЗИ. А во-вторых, Хайди нередко сталкивается с хейтерами, которые настроены крайне враждебно.

«Угрожают расправой мне чаще, чем зовут замуж», — призналась она.