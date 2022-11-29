Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
2 часа назад

Как выглядит и чем живет девушка – двойник Кейт Миддлтон

Super.ru

42-летнюю Хайди Аган называют двойником Кейт Миддлтон. Всеобщее внимание она привлекла в 2011 году во время работы официанткой: с ней фотографировались и просили автограф. Спустя какое-то время это сподвигло Хайди оставить работу в кафе и обратиться в актерское агентство. И это было одно из лучших решений в ее жизни: Аган стали предлагать «поработать» двойником Кейт Миддлтон на вечеринках и рекламных мероприятиях в разных странах.

Как выглядит и чем живет девушка – двойник Кейт Миддлтон
Фото: Super.ruSuper.ru

Нарасхват Кейт № 2 и у противоположного пола: замуж ее зовут с завидной регулярностью. «С тех пор как я стала двойником Кейт Миддлтон, я получила более десятка предложений руки и сердца», — рассказала Хайди британскому изданию Mirror.

Super.ru

Казалось бы, девушка вытянула счастливый билет. Но есть и обратная сторона медали.

Во-первых, не обходится без откровенно криповых моментов: например, если Кейт беременна, Хайди приходится безропотно позировать с накладным животом и фотографироваться с распечаткой УЗИ. А во-вторых, Хайди нередко сталкивается с хейтерами, которые настроены крайне враждебно.

«Угрожают расправой мне чаще, чем зовут замуж», — призналась она.

Интересно, а двойник Меган Маркл тогда вообще из дома выходить не рискует?

Люди,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители