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58 минут назад

Дуэйн Джонсон скупил в магазине все «Сникерсы»

Чемпионат.com

Известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в социальных сетях, что посетил магазин 7-Eleven на Гавайях и скупил в нём абсолютно все батончики «Сникерс». Дело в том, что в 14 лет юный Джонсон каждый день воровал шоколадки из этого магазина.

Дуэйн Джонсон скупил в магазине все «Сникерсы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом актёр решил вернуть долг и искупить свою вину перед магазином. Как отметил Джонсон, батончики ему требовались перед тренировкой, а денег на их покупку не было. Актёр также оплатил покупки всем людям в магазине, а купленные батончики попросил раздать бесплатно.

По словам «Скалы», прошлое не изменить, но если постараться, то можно внести в него какие-то позитивные моменты, чтобы оно было не таким мрачным.

Мы не можем изменить прошлое и некоторые глупости, которые мы, возможно, совершили, но время от времени мы можем улучшить сложившуюся ситуацию и, возможно, получить позитивные эмоции от людей.

Люди,Дуэйн Джонсон,
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