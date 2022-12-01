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50 минут назад

Популярный российский блогер назвал самую дорогую купленную им вещь

Lenta.ruиещё 1

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов назвал самый дорогостоящий предмет одежды, который он когда-либо покупал. Об этом, а также о любви к нарядам он рассказал в шоу «50 вопросов» журналиста Карена Адамяна, видео доступно на YouTube.

Популярный блогер назвал самую дорогую купленную им вещь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Куртка за полмиллиона рублей от [бренда] Louis Vuitton. Я ее купил в Мексике, я влюбился в нее», — так Джарахов ответил на вопрос о самой дорогой вещи, приобретенной им. Он также заявил, что очень любит одежду. По словам блогера, в его гардеробе особенно много курток.

Вместе с тем Джарахов подчеркнул, что покупает не только дорогие вещи известных брендов. «У тебя вырабатывается некая насмотренность, и ты понимаешь, что окей, я могу купить себе эту дорогую вещь и разбавить ее вот этими дешевыми вещами, вот это вот массмаркет, и вообще прекрасно смотрится look», — объяснил он.

В феврале блогер в интервью Ксении Собчак раскрыл свой доход. Он заявил, что ежемесячно зарабатывает около пяти-шести миллионов рублей. При этом Джарахов признался, что не умеет правильно распоряжаться финансами.

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