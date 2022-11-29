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2 часа назад

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом

Американская рок-группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом, которому дали название 72 Seasons. Об этом сообщило издание Variety.

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дата релиза нового альбома назначена на 14 апреля 2023 года. Известно, что в нем будет 12 треков.

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В беседе с изданием фронтмен группы Джеймс Хэтфилд рассказал, почему альбом носит именно такое название:

"Это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятие себя вложили в нас наши родители. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания".

Ранее известные россияне назвали самые раздражающие слова в языке.

Люди,Джеймс Хэтфилд,
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