Американская рок-группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом, которому дали название 72 Seasons. Об этом сообщило издание Variety.
Дата релиза нового альбома назначена на 14 апреля 2023 года. Известно, что в нем будет 12 треков.
В беседе с изданием фронтмен группы Джеймс Хэтфилд рассказал, почему альбом носит именно такое название:
"Это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятие себя вложили в нас наши родители. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания".