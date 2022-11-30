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37 минут назад

Кейт Миддлтон не может решить, какую песню исполнить на Рождество

Mainstyle

В Вестминстерском аббатстве ежегодно в преддверии новогодних праздников проходит концерт «Вместе на Рождество»: это прямой эфир с пением рождественских гимнов, который транслируется по телевизионному каналу ITV. Одной из главных «изюминок» выступления традиционно станет пение Кейт Миддлтон — и принцесса Уэльская уже начала готовиться к важному для неё мероприятию!

Миддлтон не может решить, какую песню исполнить на Рождество
Фото: MainstyleMainstyle

Делает она это весьма оригинальным способом: супруга принца Уильяма организовала опрос в соцсетях на тему того, какую из композиций ей стоит исполнить. Поклонникам монаршей особы предлагается выбрать между композициями «Hark! The Herald», «Joy To The World» и «O Come, All Ye Faithful». Опрос Кейт проводит совместно с продюсерами утренней программы «Доброе утро, Британия».

Грядущий концерт «Вместе на Рождество» станет вторым по счёту, организованным с участием Кейт Миддлтон. Вместе с ней в его записи принимают участие другие члены монаршей семьи, сотрудники благотворительных организаций и волонтёры. Его выход был анонсирован Букингемским дворцом 4 ноября. В этом году концерт будет посвящен не только Рождеству, но и покойной Елизавете II, которая умерла в сентябре в возрасте 96 лет.

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