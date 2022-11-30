Зарабатывающая на интимных фото многодетная мать пожаловалась на работу

Многодетная мать из Норфолка, Великобритания, начала зарабатывать на продаже своих интимных фото, которые делает, пока дети в школе. Она пожаловалась на трудную работу в материале для Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 25-летней Киры-Тии, однажды она стала выкладывать свои фотографии на Reddit ради поднятия самооценки. Поскольку ее тело видоизменилось после рождения детей, она начала сомневаться в своей привлекательности. Восторженные комментарии пользователей вернули ей уверенность в себе. Благодаря им она поняла, что прекрасна в любом виде, а послеродовые изменения естественны.

Сначала ведение аккаунта на Reddit было ее хобби, а основной заработок приносила работа администратором. Подписчики Киры нередко спрашивали ее, не собирается ли она завести аккаунт на OnlyFans и получать за свои фото хороший доход, но она не спешила следовать их совету, пока не потеряла работу из-за пандемии COVID-19.

На OnlyFans ее ждало не только восхищение поклонников, но и осуждающие отклики. Ее обвиняли в том, что она позорит своих детей, и утверждали, что матерям непозволительно так себя вести. «Раньше я принимала это близко к сердцу, а теперь не вижу в этом ничего страшного. Вы осуждаете меня только потому, что сами так не можете», — объяснила женщина.

«Моя работа помогла мне купить дом, позволить себе действительно хорошую машину и вещи, необходимые детям. Здорово жить и не беспокоиться о том, на что купить еду или как оплатить счет за жилье», — заключила Кира.