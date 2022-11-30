Не только Дед Мороз и Снегурочка: какие профессии востребованы в Новый год

По словам эксперта, ведущие для домашних вечеринок, корпоративов компаний всегда востребованы, и людей на подобные мероприятия точно будет не хватать. Также аншлаг будет у курьеров, сказал Валинуров. «Востребованы будут все службы доставки в целом. Яндекс, Деливери Клаб и так далее. А еще в это время наиболее высокие заработки получают таксисты», – отметил он. Кроме того, в праздники многие зарабатывают прокатом лыж, коньков, украшением домов и офисов, а также передержкой домашних питомцев на время отпусков их хозяев, передает «Общественная служба новостей». Ранее «Народные Новости» писали о том, что спрос россиян на новогодние товары увеличился в пять раз по сравнению с ноябрем 2021 года. Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / globallookpress.com