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2 часа назад

Не только Дед Мороз и Снегурочка: какие профессии востребованы в Новый год

РИА "ФедералПресс"иещё 1

По словам эксперта, ведущие для домашних вечеринок, корпоративов компаний всегда востребованы, и людей на подобные мероприятия точно будет не хватать. Также аншлаг будет у курьеров, сказал Валинуров. «Востребованы будут все службы доставки в целом. Яндекс, Деливери Клаб и так далее. А еще в это время наиболее высокие заработки получают таксисты», – отметил он. Кроме того, в праздники многие зарабатывают прокатом лыж, коньков, украшением домов и офисов, а также передержкой домашних питомцев на время отпусков их хозяев, передает «Общественная служба новостей». Ранее «Народные Новости» писали о том, что спрос россиян на новогодние товары увеличился в пять раз по сравнению с ноябрем 2021 года. Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / globallookpress.com

Не только Дед Мороз и Снегурочка: какие профессии востребованы в Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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